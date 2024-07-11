11 июля 2024

11 июля 2024 09:20

Врач рассказала о способах избежать солнечных ожогов

Наиболее распространенными термическими ожогами летом являются солнечные. Солнечный ожог - это повреждение кожи, вызванное чрезмерным воздействием ультрафиолетовых лучей (УФ) солнца. Кожа у детей более тонкая и чувствительная, чем у взрослых, поэтому они более подвержены солнечным ожогам. Главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева рассказала о  том, что нужно знать о солнечных ожогах и как защитить от них кожу летом, передает Day.Az со ссылкой на mz.mosreg.ru.

Степень ожога может варьироваться от легкого покраснения до серьезных повреждений с волдырями и сильной болью. Основным симптомом солнечного ожога является покраснение пораженной области. Кожа становится болезненной и чувствительной к прикосновению, может возникнуть отек. В тяжелых случаях появляются волдыри, заполненные жидкостью. Серьезные ожоги могут сопровождаться повышением температуры, ознобом, головной болью и слабостью.

"Если вы заметили у ребенка солнечный ожог, необходимо немедленно переместить его в тень или прохладное место, приложить к пораженному участку прохладные компрессы и охлаждать кожу в течение 10 минут несколько раз в течение первого дня. При сильной боли можно дать обезболивающее. При повышении температуры дайте ему жаропонижающее", - говорит Нисо Одинаева.

Врач добавила, что ребенку обязательно нужно пить много воды - это поможет избежать обезвоживания.

"После утихания острой боли нанесите на поврежденные участки кожи увлажняющий крем, гель или лосьон, предпочтительно с алоэ вера, чтобы уменьшить воспаление и боль. Избегайте средств, содержащих спирт и гормоны. Наденьте на ребенка свободную, легкую одежду, чтобы не раздражать обожженную кожу. Если появились волдыри, не прокалывайте их, чтобы избежать инфекции. Избегайте пребывания на солнце", - советует педиатр.

Если кожа ребенка сильно обгорела, и он стал капризным и вялым, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Врач также добавила, что посещать пляж лучше всего утром (до 12:00) или вечером (после 17:00), а если это невозможно, то необходимо использовать солнцезащитные средства с уровнем SPF не ниже 30 даже находясь в тени, обновлять их каждые два часа и после каждого купания, даже если средство водостойкое. За 15-20 минут до выхода на улицу тоже следует наносить средства от солнца. Обязательно носите солнцезащитные очки, головные уборы и надевайте свободную одежду, покрывающую руки и ноги (с длинными рукавами и штанинами) или специальную одежду с защитой от УФ. Загорать на пляже необходимо только под зонтом, а не под открытым солнцем. Помните, что нахождение в воде усиливает воздействие лучей на кожу, поэтому перед купанием тоже стоит позаботиться о защите кожи.


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