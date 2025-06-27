27 июня 2025

27 июня 2025 10:08

Эксперт назвала полезные для женского здоровья растительные продукты

Руководитель центра компетенций продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова рассказала о растительных продуктах, которые положительно влияют на гормональный баланс, красоту кожи и эмоциональное состояние женщины.

Как передает Day.Az, по словам специалиста, одним из ключевых элементов рациона должны стать бобовые - нут, соевые продукты, фасоль и чечевица.

"Они обеспечивают организм растительным белком, который необходим для обновления клеток, а также железом и фолиевой кислотой, критически важными для профилактики анемии и поддержания репродуктивного здоровья. Особенно полезно включать их в меню во время беременности и в период менструального цикла", - объяснила эксперт в разговоре с Lenta.Ru.

По словам Маховой, важно включить в рацион зелень. Эти продукты содержат кальций, магний и витамин К, которые укрепляют кости. Кроме того, зелень богата антиоксидантами, которые замедляют старение и защищают кожу от негативного воздействия окружающей среды.

Она рекомендовала употреблять в пищу семена льна, так как это растительный источник омега-3 жирных кислот. Они также поддерживают сердечно-сосудистую систему и снижают воспалительные процессы в организме.

Эксперт добавила, что ягоды - черника, малина, ежевика и клюква - обладают мощными антиоксидантными свойствами, защищают клетки от окислительного стресса и улучшают работу мочеполовой системы.

"Не стоит забывать об орехах и семенах - миндале, грецких орехах, тыквенных и подсолнечных семечках. Они содержат витамин Е, цинк и селен, которые играют ключевую роль в поддержании красоты волос и ногтей, а также в работе репродуктивной системы", - подчеркнула Махова.


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