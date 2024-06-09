Как правильно спать летом

Врач сомнолог-невролог Елена Царева рассказала RT о правильном режиме сна в летний период, передает Day.Az.

По словам специалиста, проблемы со сном в летний период могут быть обусловлены температурой в помещении. В жаркое время года сложнее заснуть из-за духоты, а также в случае, если теплообмен не соответствует температуре в комнате.

"В этом случае нужно найти возможность для охлаждения воздуха хотя бы до +21°С. Диапазон рекомендуемой для засыпания температуры - +18-21°С. Поэтому если используется кондиционер, то его можно поставить на +21°С на ночь", - поделилась Царева.

Она добавила, что после рабочего дня следует переключиться в режим отдыха, а также исключить физические нагрузки, еду и алкоголь.