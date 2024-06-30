Обнаружен новый механизм возникновения тревоги у женщин

Ученые из университета Суррея (Великобритания) обнаружили, что дисбаланс нейромедиаторов гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) и глутамата может быть причиной развития тревоги у молодых женщин и девочек до 12 лет. Результаты исследования опубликованы в Developmental Cognitive Neuroscience (DCN), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании принял участие 81 доброволец женского пола. Отмечается, что 49 испытуемых были в возрасте 10-12 лет. Другие 32 участницы были молодыми девушками 18-25 лет. Команда ученых использовала метод визуализации мозга, называемый магнитно-резонансной спектроскопией, для измерения уровней химических веществ в различных областях мозга у всех участниц.

Исследование показало, что по мере взросления у детей женского пола концентрация ГАМК (гамма-аминомасляной кислоты, "успокаивающего" химического вещества мозга) повышаются, в то время как уровни глутамата, известного своей ролью в повышении мозговой активности, снижаются. Равновесие между ГАМК и глутаматом в дорсолатеральной префронтальной коре служит важным индикатором уровня тревожности.

По словам ученых, "перевес" в сторону ГАМК был связан с гиперактивностью тормозной системы в мозге. Это, в свою очередь, коррелировало с более выраженными симптомами тревоги у участниц.

Исследователи отметили, что отслеживание колебаний уровней гамма-аминомасляной кислоты и глутамата особенно важно для выявления и купирования тревожных расстройств в подростковом возрасте. Ученые надеются, что их исследование поспособствует разработке новых препаратов для снижения тревожности, подходящих молодым пациентам.