10 апреля 2024

10 апреля 2024 09:02

Стало известно, может ли беременность ускорить старение

Ученые из школы общественного здравоохранения Мэйлмана при Колумбийском университете обнаружили, что высокая фертильность и беременность могут оказывать негативные побочные эффекты на здоровье женщин и ускорять старение. Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

В исследовании приняли участие 1735 молодых мужчин и женщин. Исследователи отследили процесс биологического старения участников с помощью анализа хода их эпигенетических часов. Эпигенетические часы - это ряд маркеров ДНК, которые позволяют определить биологический возраст ткани или органа. Результаты показали, что у женщин, которые когда-либо были беременны, биологическое старение шло укоренными темпами. Особенно четко это прослеживалось у молодых участниц с высокой фертильностью.

Взаимосвязь между беременностью и биологическим старением сохранялась даже после учета различных других факторов, таких как социально-экономический статус и наличие вредных привычек. Отмечается, что у испытуемых мужского пола при наличии детей ускорения эпигенетических часов не наблюдалось. По мнению ученых, это также подтверждает, что старение может ускоряться вследствие беременности и грудного вскармливания, а не каких-либо социокультурных факторов и необходимости заботиться о ребенке.


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