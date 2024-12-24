24 декабря 2024

24 декабря 2024 09:19

Назван фактор, увеличивающий риск инфаркта и инсульта

Отход ко сну в разное время увеличивает риск инфаркта и инсульта. Об этом сообщает Daily Star, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание подчеркивает, что доктор Жан-Филипп Шапут из Университета Оттавы,  Канада, провел анализ качества ночного отдыха более 72 тысяч человек. Исследователь пришел к выводу, что регулярность сна имеет большее значение, чем продолжительность.

Шапут подчеркнул, что у человека значительно увеличивается риск сердечного приступа и инсульта, если он засыпает в разное время - даже если спит по восемь часов в сутки.

В публикации отмечается, что наблюдения за состоянием людей в возрасте 40-79 лет продолжались восемь лет. В рамках исследования ученые наблюдали за остановкой сердца, сердечной недостаточностью, а также изучали связь заболеваний с режимом ночного отдыха.


Просмотров: 151

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

8 ноября 11:10

  • 1 516
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 9 364
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 8 262
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 12 085
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 11 819
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 10 741
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 7 389
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 2023 00:29

  • 7 974
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 2023 00:33

  • 8 806
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Здоровье

9 февраля 2023 00:39

  • 7 425
Одноразовые пакеты для грудного молока опасны - предупреждение химиков