22 декабря 2024

22 декабря 2024 18:21

Названа неожиданная польза походов в тренажерный зал

Ученые из Академии китайских медицинских наук установили, что сила мышц и их масса связаны с уменьшением вероятности развития депрессивных расстройств.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

Исследователи изучили данные, полученные от более чем 4 800 человек в рамках Национального исследования здоровья и питания США. Для оценки степени депрессии использовался специальный опросник, который позволяет выявить тяжесть симптомов. Мышечную массу определяли с помощью рентгеновской абсорбциометрии, а силу - с помощью динамометра, который фиксирует максимальное усилие при сжатии.

Результаты анализа показали, что увеличение мышечной массы и силы связано с уменьшением риска депрессии. Например, каждые дополнительные пять килограммов массы мышц снижали вероятность депрессии на 5.7%. Участники с самой высокой мышечной массой имели на 44.1% меньший риск, чем те, у кого эти показатели были минимальными.

Эффект был наиболее заметен среди людей среднего возраста и мужчин, что может быть связано с естественным снижением мышечной массы с возрастом. Также исследователи обнаружили, что после достижения определенного уровня мышечной силы ее защитный эффект против депрессии больше не увеличивается.

Авторы исследования отмечают, что их работа лишь выявила взаимосвязь, но не может однозначно сказать, что является первопричиной: низкая мышечная масса способствует депрессии или депрессия влияет на физическую активность и мышечное здоровье. Они предполагают, что физические упражнения могут стимулировать выработку белков, которые улучшают мозговую деятельность и настроение.


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