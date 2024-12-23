23 декабря 2024

23 декабря 2024 17:00

Названы трендовые туфли на 2025 год

Редакторы французской версии Vogue назвали трендовую женскую обувь на 2025 год. Соответствующий материал появился на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, особенно популярными будут различные модели туфель, босоножек и шлепанцев на каблуках с принтом в виде шкуры зебры. Отмечается, что подобные фасоны станут актуальными благодаря известным брендам, которые включили их в свои коллекции. Среди них - Jacquemus, Amina Muaddi, The Attico и Zara.

Кроме того, обувь указанной расцветки начали демонстрировать знаменитости, в том числе такие актрисы, как Зендея и Лили-Роуз Депп.


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