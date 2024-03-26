26 марта 2024

26 марта 2024 13:50

Какой шоколад препятствует старению кожи?

Принято считать, что сладости - один из худших врагов для нашей кожи. И это действительно так: чрезмерное употребление сладкого негативно сказывается на внешнем виде. Однако если речь идет о натуральном шоколаде в небольших количествах, то эффект может быть противоположный. Об этом "Газете.Ru" рассказала преподаватель Российского биотехнологического университета (Университет РОСБИОТЕХ) Инга Беляева, передает Day.Az.

"Во-первых, шоколад содержит железо, кальций, витамины А, С, D и Е, которые помогают коже удерживать влагу. Не случайно какао-порошок входит в состав многих натуральных скрабов и уходовых средств, кожа после него увлажненная и выглядит более здоровой", - объяснила она.

Кроме того, среди витаминов в шоколаде - витамины РР, В1, В2, которые способствуют улучшению цвета лица и борются с преждевременным старением кожи.

"Также в шоколаде содержатся флавонолы - это подгруппа флавоноидов, растительных веществ, которые, попадая в организм человека с пищей, влияют на активность многих ферментов. Они защищают кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Таким образом всего несколько долек темного шоколада с высоким содержанием флавонолов не только предотвращают появление морщин, но и снижают риск заболевания раком кожи", - подчеркнула эксперт.

Масло какао, которое входит в состав шоколада, содержит полезные жирные кислоты: стеариновую, линоленовую, олеиновую. Они способствуют улучшению обмена веществ, как следствие помогают при некоторых кожных заболеваниях (псориаз, экзема).

"Добавлю, что перечисленные полезные свойства шоколада характерны только для горьких сортов, т.е. тех, где содержание какао-бобов в составе не менее 60-70%", - резюмировала специалист.


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