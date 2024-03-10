Детокс-программы могут привести к летальному исходу

Чтобы снизить вес и очистить организм от шлаков и токсинов, некоторые люди используют различные детокс-программы, например, пьют овощные и фруктовые смузи, соки или отвары трав на протяжении определенного времени. Безопасно ли придерживаться такого подхода к питанию с научной точки зрения, "Известиям" рассказала врач-гастроэнтеролог медицинской компании "СберЗдоровье" Дарья Утюмова, передает Day.Az.



Сейчас, по словам специалиста, ни одна из многочисленных детокс-программ не доказала своей эффективности, поэтому их не рекомендуется использовать. Более того, некоторые из них опасны для здоровья. Так, например, детоксы на основе травяных сборов могут стать причиной серьезной аллергической реакции, иногда с летальным исходом. Не стоит дополнительно "чистить" организм - он имеет собственную систему детоксикации и способен очищаться от различных вредных веществ при помощи печени, почек и легких.



"Свежевыжатые соки без мякоти, например, морковные или апельсиновые, лишены клетчатки - пищевых волокон, которые необходимы для нормальной перистальтики кишечника. В основном они содержат большое количество фруктозы - сахаров, которые при употреблении на постоянной основе вредны для организма и приводят к увеличению веса", - добавила она.

В состав некоторых современных детокс-программ входят слабительные препараты, что действительно приводит к быстрому снижению веса. Однако, по словам специалиста, это происходит за счет выведения большого количества воды из организма, в результате чего может возникнуть обезвоживание - потеря электролитов крови и изменение кислотно-щелочного баланса, что грозит нарушением работы сердечной мышцы и снижением артериального давления.

"Чтобы снизить вес без вреда для здоровья, рекомендовано обратиться к врачу-диетологу, это можно сделать не только очно, но и через онлайн-сервисы. Он поможет выяснить причины избыточной массы тела, скорректирует питание и при необходимости назначит лечение и специальную диету", - отметила Утюмова.



Для поддержания здоровья организма и профилактики избыточного веса, врач рекомендовала использовать более безопасные для организма методы - заниматься посильной физической активностью три-четыре раза в неделю по 30-40 минут, а также придерживаться рационального питания по методу Гарвардской тарелки. Для каждого приема пищи тарелка 22-23 см в диаметре мысленно делится на четыре части: ½ овощей и фруктов, ¼ - растительные белки, например, фасоль, маш, нут или животные - нежирные сорта мяса, рыбы, курица, индейка, ¼ - сложные углеводы, допустим, крупы, макароны.



"Овощи, фрукты, ягоды и зелень достаточно употреблять в пищу по методу тарелки, однако если хочется разнообразить свой рацион, то из них можно сделать смузи. Желательно, чтобы при приготовлении было сочетание клетчатки, медленных углеводов, жиров и белка. Например, можно взбить в блендере любые фрукты с добавлением овсянки, греческого йогурта и творога. Но стоит учитывать, что подобные смузи не могут заменить полноценный прием пищи", - резюмировала гастроэнтеролог.