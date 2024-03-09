9 марта 2024

9 марта 2024 14:16

Врач объяснил, почему женщины чаще болеют аутоиммунными заболеваниями

Аутоиммунные заболевания - это такие болезни, при которых иммунитет, задача которого защищать организм от внешних угроз, начинает атаковать здоровые органы и ткани собственного организма. При этом у женщин такие проблемы возникают чаще, чем у мужчин. В чем причина?  Об этом aif.ru рассказал научный руководитель Института ревматологии им. В. А. Насоновой академик РАН Евгений Насонов: 

- Эстрогены - женские половые гормоны - стимулируют иммунную систему. Благодаря этому женщины дольше живут и лучше адаптируются к факторам окружающей среды. Однако обратной стороной повышенной активности иммунной системы является предрасположенность к аутоиммунным заболеваниям. Андрогены - мужские половые гормоны - обладают противоположным действием.

Аутоиммунные заболевания считаются главной причиной преждевременной женской смертности до 65 лет.

В частности, потому, что пациенты с аутоиммунными заболеваниями находятся в группе "сердечного риска" - вероятность развития у них сердечно-сосудистой патологии в 1,5-3,5 раза выше, чем у здоровых пациентов.

Кроме того, болезни сердца и сосудов у человека с аутоиммунным заболеванием невозможно предотвратить с помощью традиционных мер профилактики (снижения веса и артериального давления), и возникают они раньше обычного - до 45-летнего возраста.


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