12 марта 2024

12 марта 2024 09:18

Женщинам перечислили причины раннего климакса и его симптомы

Ранним, или преждевременным, считается климакс, который наступил до 45 лет. Многие женщины со страхом относятся к этому периоду, в том числе из-за возможных проблем со здоровьем, которые связаны с гормональной перестройкой. О симптомах раннего климакса и современных методах коррекции состояния aif.ru рассказалагинеколог-эндокринолог Хадишат Бопхоева, передает Day.Az.

Что может приблизить наступление менопаузы?

Существует несколько таких факторов:

  • Хронический стресс, нервное напряжение. Эти состояния вызывают гипоксию, из-за чего происходит угнетение функции половых гормонов.
  • Хроническая бессонница, недосыпание, переутомление.
  • Курение, злоупотребление вредными привычками.
  • Избыточный вес, инсулинорезистентность.
  • Врожденные особенности - некоторые женщины рождаются с минимальным запасом фолликулов в яичниках. Соответственно, этот небольшой ресурс заканчивается раньше времени.
  • Хирургические вмешательства: операции по поводу кисты яичников, эндометриоидные резекции, удаление части яичника.
  • Аутоиммунные заболевания, особенно витилиго, псориаз, склеродермия, которые негативно влияют на фолликулярный запас яичников, угнетая их функцию.

Как понять, что это климакс?

Чаще функционирование яичников ослабевает постепенно, поэтому и симптомы менопаузы растягиваются на несколько лет. Главные признаки гормональных изменений в организме:

  • Задержка менструации от двух недель и дольше
  • Снижение полового влечения, сухость в интимной зоне - это говорит о дефиците женских половых гормонов - эстрогенов.
  • Негативные перемены, связанные с внешностью - волосы могут стать более редкими и начать выпадать. Кожа лица становится более сухой, обезвоженной, появляются множественные мелкие морщинки. Ухудшается состояние ногтей - они истончаются и слоятся.
  • Набор лишнего веса в определенных локациях - даже при обычном питании и физической активности в области живота и талии начинает откладываться жир.

Что можно предпринять?

При первых подозрениях на возрастные изменения необходимо:

  • Сделать УЗИ. Если цикл начал "скакать", но пока не ощущается приливов и потливости, нужно провести ультразвуковое исследование органов малого таза трансвагинальным датчиком. При исследовании доктор может увидеть, что в яичниках происходит истощение фолликулярного резерва. Он заметит один или два единичных фолликула или их отсутствие.
  • Сдать общий анализ крови и другие лабораторные тесты, которые помогут поставить правильный диагноз.
  • Проконсультироваться с врачом гинекологом-эндокринологом, который даст рекомендации в зависимости от состояния.

Коррекция состояния при раннем климаксе

Увидев общую картину изменений, истощение фолликулярных ресурсов, доктор для того, чтобы откорректировать гормональный фон, сохранить здоровье опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы, активизировать когнитивные функции, может принять решение о назначении менопаузальной гормональной терапии. После сдачи анализов, обследования молочных желез и проведения онкоцитологии шейки матки специалист назначает прием лекарственных препаратов, которые значительно улучшают качество жизни женщины.


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