Женщинам перечислили причины раннего климакса и его симптомы

Ранним, или преждевременным, считается климакс, который наступил до 45 лет. Многие женщины со страхом относятся к этому периоду, в том числе из-за возможных проблем со здоровьем, которые связаны с гормональной перестройкой. О симптомах раннего климакса и современных методах коррекции состояния aif.ru рассказалагинеколог-эндокринолог Хадишат Бопхоева, передает Day.Az.
Что может приблизить наступление менопаузы?
Существует несколько таких факторов:
- Хронический стресс, нервное напряжение. Эти состояния вызывают гипоксию, из-за чего происходит угнетение функции половых гормонов.
- Хроническая бессонница, недосыпание, переутомление.
- Курение, злоупотребление вредными привычками.
- Избыточный вес, инсулинорезистентность.
- Врожденные особенности - некоторые женщины рождаются с минимальным запасом фолликулов в яичниках. Соответственно, этот небольшой ресурс заканчивается раньше времени.
- Хирургические вмешательства: операции по поводу кисты яичников, эндометриоидные резекции, удаление части яичника.
- Аутоиммунные заболевания, особенно витилиго, псориаз, склеродермия, которые негативно влияют на фолликулярный запас яичников, угнетая их функцию.
Как понять, что это климакс?
Чаще функционирование яичников ослабевает постепенно, поэтому и симптомы менопаузы растягиваются на несколько лет. Главные признаки гормональных изменений в организме:
- Задержка менструации от двух недель и дольше
- Снижение полового влечения, сухость в интимной зоне - это говорит о дефиците женских половых гормонов - эстрогенов.
- Негативные перемены, связанные с внешностью - волосы могут стать более редкими и начать выпадать. Кожа лица становится более сухой, обезвоженной, появляются множественные мелкие морщинки. Ухудшается состояние ногтей - они истончаются и слоятся.
- Набор лишнего веса в определенных локациях - даже при обычном питании и физической активности в области живота и талии начинает откладываться жир.
Что можно предпринять?
При первых подозрениях на возрастные изменения необходимо:
- Сделать УЗИ. Если цикл начал "скакать", но пока не ощущается приливов и потливости, нужно провести ультразвуковое исследование органов малого таза трансвагинальным датчиком. При исследовании доктор может увидеть, что в яичниках происходит истощение фолликулярного резерва. Он заметит один или два единичных фолликула или их отсутствие.
- Сдать общий анализ крови и другие лабораторные тесты, которые помогут поставить правильный диагноз.
- Проконсультироваться с врачом гинекологом-эндокринологом, который даст рекомендации в зависимости от состояния.
Коррекция состояния при раннем климаксе
Увидев общую картину изменений, истощение фолликулярных ресурсов, доктор для того, чтобы откорректировать гормональный фон, сохранить здоровье опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы, активизировать когнитивные функции, может принять решение о назначении менопаузальной гормональной терапии. После сдачи анализов, обследования молочных желез и проведения онкоцитологии шейки матки специалист назначает прием лекарственных препаратов, которые значительно улучшают качество жизни женщины.