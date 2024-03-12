Женщинам перечислили причины раннего климакса и его симптомы

Ранним, или преждевременным, считается климакс, который наступил до 45 лет. Многие женщины со страхом относятся к этому периоду, в том числе из-за возможных проблем со здоровьем, которые связаны с гормональной перестройкой. О симптомах раннего климакса и современных методах коррекции состояния aif.ru рассказалагинеколог-эндокринолог Хадишат Бопхоева, передает Day.Az.

Что может приблизить наступление менопаузы?

Существует несколько таких факторов:

Хронический стресс, нервное напряжение. Эти состояния вызывают гипоксию, из-за чего происходит угнетение функции половых гормонов.

Хроническая бессонница, недосыпание, переутомление.

Курение, злоупотребление вредными привычками.

Избыточный вес, инсулинорезистентность.

Врожденные особенности - некоторые женщины рождаются с минимальным запасом фолликулов в яичниках. Соответственно, этот небольшой ресурс заканчивается раньше времени.

Хирургические вмешательства: операции по поводу кисты яичников, эндометриоидные резекции, удаление части яичника.

Аутоиммунные заболевания, особенно витилиго, псориаз, склеродермия, которые негативно влияют на фолликулярный запас яичников, угнетая их функцию.

Как понять, что это климакс?

Чаще функционирование яичников ослабевает постепенно, поэтому и симптомы менопаузы растягиваются на несколько лет. Главные признаки гормональных изменений в организме:

Задержка менструации от двух недель и дольше

Снижение полового влечения, сухость в интимной зоне - это говорит о дефиците женских половых гормонов - эстрогенов.

Негативные перемены, связанные с внешностью - волосы могут стать более редкими и начать выпадать. Кожа лица становится более сухой, обезвоженной, появляются множественные мелкие морщинки. Ухудшается состояние ногтей - они истончаются и слоятся.

Набор лишнего веса в определенных локациях - даже при обычном питании и физической активности в области живота и талии начинает откладываться жир.

Что можно предпринять?

При первых подозрениях на возрастные изменения необходимо:

Сделать УЗИ. Если цикл начал "скакать", но пока не ощущается приливов и потливости, нужно провести ультразвуковое исследование органов малого таза трансвагинальным датчиком. При исследовании доктор может увидеть, что в яичниках происходит истощение фолликулярного резерва. Он заметит один или два единичных фолликула или их отсутствие.

Сдать общий анализ крови и другие лабораторные тесты, которые помогут поставить правильный диагноз.

Проконсультироваться с врачом гинекологом-эндокринологом, который даст рекомендации в зависимости от состояния.

Коррекция состояния при раннем климаксе

Увидев общую картину изменений, истощение фолликулярных ресурсов, доктор для того, чтобы откорректировать гормональный фон, сохранить здоровье опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы, активизировать когнитивные функции, может принять решение о назначении менопаузальной гормональной терапии. После сдачи анализов, обследования молочных желез и проведения онкоцитологии шейки матки специалист назначает прием лекарственных препаратов, которые значительно улучшают качество жизни женщины.