Врач назвала опасность утренней зарядки

Врач-терапевт Севинч Алиева назвала опасность утренней зарядки. Ее слова приводит "Подмосковье сегодня", передает Day.Az.

Эксперт объяснила, что физическая нагрузка по утрам опасна для тех, у кого есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы или связанные с этим риски, патологии суставов и другие болезни. Также от зарядки стоит воздержаться тем, у кого есть злокачественные новообразования и даже простуда.

Алиева заявила, что не стоит делать зарядку сразу после пробуждения, так как необходимо дать организму проснуться и подготовиться к активности. По ее мнению, от слишком ранней зарядки может закружиться голова, подскочить артериальное давление, а также ускориться пульс.