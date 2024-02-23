23 февраля 2024

23 февраля 2024 10:25

Фитнес-эксперты рассказали об особенностях занятий спортом после 50 лет

Фитнес-эксперты "Вокруг света" рассказали об особенностях занятий спортом после 50 лет, передает Day.Az.

Тренер Ольга Дерендеева напомнила, что занятия фитнесом улучшают не только физическое, но и психологическое состояние. По ее словам, тренировки снижают стресс, что важно в любом возрасте.

Спортивный врач Дмитрий Горковский отметил, что при тренировках возрастным людям рекомендуются снижать нагрузку приблизительно вдвое. Также он посоветовал воздержаться от занятий, которые предполагают чрезмерную нагрузку на суставы и предельные амплитуды движения в них.

Мастер спорта международного класса по легкой атлетике Валерия Андреева предложила в качестве кардиотренировок бег, ходьбу, велопрогулки или плавание. Фитнес-тренер Иван Иванов посоветовал не пренебрегать силовыми упражнениями. Реабилитолог Юрий Корюкалов отметил важность растяжки и разминки, так как с возрастом подвижность и гибкость уменьшаются.


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