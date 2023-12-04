Фитнес-тренер раскрыла комплекс упражнений дома для похудения

Фитнес-тренер Алена Воропай раскрыла комплекс упражнений для желающих похудеть женщин. Как передает Day.Az, об этом сообщает "Север-Пресс".

Специалист подчеркнула, что заниматься можно дома, а перед тренировкой нужно хорошо размяться. Далее Воропай посоветовала классические отжимания, обратные отжимания, выпады, присед развернутой постановкой ног, махи ногами, подъем на носки и упражнения на пресс.

"Суперрезультата не ждите, но тонус и хорошее настроение гарантированы! Главное, отталкивайтесь от своего физического состояния и здоровья. Но помните - без хорошего чистого питания результата не добиться!" - отметила тренер.

2 декабря реабилитолог София Агапова рассказала о способе сделать живот плоским. По ее словам, для этого необходимо выполнять упражнения, направленные на укрепление поперечной мышцы.