Держись подальше: самые опасные углеводы, которые есть в твоем меню?

Тут кусочек, там глоточек... Добавленный сахар, подстегивающий выработку инсулина и нарушающий обмен веществ, в огромных количествах содержится в привычных продуктах, которые мы употребляем день за днем.
Белый хлеб
Главный злодей! Очень вкусный, очень соблазнительный, но совершенно лишенный пользы. В белом хлебе минимум клетчатки, практически нет белка, зато очень много быстрых углеводов. Выбирай цельнозерновые продукты, но следи, чтобы в их составе не было добавленного сахара.
Варенье и джем
Магазинное варенье, желе, джемы и повидло могут быть концентрированным источником добавленного сахара. Да, их делают из фруктов, но сахара кладут больше, чем растительного сырья. В некоторых вариантах - 50 калорий на столовую ложку! Эти пустые калории на утреннем тосте или в булочке только разожгут голодный огонь.
Йогурт с добавками
Обычный йогурт может быть отличным источником полезных питательных веществ - кальция, белка, пробиотиков. Однако фруктовые сладкие наполнители и добавки способны свести на нет всю пользу. Покупай обычный йогурт вместо ароматизированного - и клади в него свежие фрукты, ягоды, семечки и орешки. Выйдет дешевле и приятнее во всех отношениях.
Фруктовый мармелад и пастила
Часто на упаковке мармелада можно увидеть надпись "сделано из настоящих фруктов", но пуст она тебя не обманывает - фруктовое пюре может быть основным ингредиентом, но, как правило, в таких десертах, маскирующихся под ПП, скрывается сразу несколько форм добавленного сахара, а еще - пищевые красители.
Сладкие хлопья
Вовсе не такой здоровый вариант завтрака, как стремится убедить нас маркетинг. Выбирая хлопья, в первую очередь обращай внимание на содержание добавленного сахара. В идеале его количество должно быть ниже 5 граммов на порцию - и стремиться к нулю. Также в хороших сухих завтраках должно быть не менее 2 г чистой клетчатки на порцию (больше - лучше).
Мороженое
По части содержания белого сахара, инвертированного сиропа и жира мороженое по сути представляет собой гигантскую конфету. Замороженный йогурт менее калориен, но в нем тоже достаточно много вредных простых углеводов. Альтернатива: смешай измельченные бананы с ореховым маслом, заморозь и посыпь крошкой темного шоколада.
Кофейные напитки
Знаменитые сети кофеен сделали (и продолжают делать!) состояние на продаже десертов под видом кофе. В порции сладкого напитка со сливками, сиропами и прочими добавками содержится около 20 ложек сахара - честное слово, лучше съесть кусок торта, а не обманывать себя тем, что "это просто кофеек".
Пакетированный сок
Еще один недооцененный источник пустых калорий. Пакетированные соки - жидкие быстрые углеводы с порцией добавленного сахара. Сок разжигает аппетит и испытывает на прочность твою эндокринную систему, вызывая всплески уровня глюкозы в крови. Если у тебя не получается начать день без стакана сока, выбирай свежевыжатый - натуральная клетчатка в нем балансирует уровень сахара.