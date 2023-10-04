4 октября 2023

4 октября 2023 15:05

Держись подальше: самые опасные углеводы, которые есть в твоем меню?

Держись подальше: самые опасные углеводы, которые есть в твоем меню - они маскируются под безобидные

Тут кусочек, там глоточек... Добавленный сахар, подстегивающий выработку инсулина и нарушающий обмен веществ, в огромных количествах содержится в привычных продуктах, которые мы употребляем день за днем. 

Белый хлеб

Главный злодей! Очень вкусный, очень соблазнительный, но совершенно лишенный пользы. В белом хлебе минимум клетчатки, практически нет белка, зато очень много быстрых углеводов. Выбирай цельнозерновые продукты, но следи, чтобы в их составе не было добавленного сахара. 

Варенье и джем

Магазинное варенье, желе, джемы и повидло могут быть концентрированным источником добавленного сахара. Да, их делают из фруктов, но сахара кладут больше, чем растительного сырья. В некоторых вариантах - 50 калорий на столовую ложку! Эти пустые калории на утреннем тосте или в булочке только разожгут голодный огонь. 

Йогурт с добавками

Обычный йогурт может быть отличным источником полезных питательных веществ - кальция, белка, пробиотиков. Однако фруктовые сладкие наполнители и добавки способны свести на нет всю пользу. Покупай обычный йогурт вместо ароматизированного - и клади в него свежие фрукты, ягоды, семечки и орешки. Выйдет дешевле и приятнее во всех отношениях. 

Фруктовый мармелад и пастила

Часто на упаковке мармелада можно увидеть надпись "сделано из настоящих фруктов", но пуст она тебя не обманывает - фруктовое пюре может быть основным ингредиентом, но, как правило, в таких десертах, маскирующихся под ПП, скрывается сразу несколько форм добавленного сахара, а еще - пищевые красители.   

Сладкие хлопья

Вовсе не такой здоровый вариант завтрака, как стремится убедить нас маркетинг. Выбирая хлопья, в первую очередь обращай внимание на содержание добавленного сахара. В идеале его количество должно быть ниже 5 граммов на порцию - и стремиться к нулю. Также в хороших сухих завтраках должно быть не менее 2 г чистой клетчатки на порцию (больше - лучше).  

Мороженое 

По части содержания белого сахара, инвертированного сиропа и жира мороженое по сути представляет собой гигантскую конфету. Замороженный йогурт менее калориен, но в нем тоже достаточно много вредных простых углеводов. Альтернатива: смешай измельченные бананы с ореховым маслом, заморозь и посыпь крошкой темного шоколада. 

Кофейные напитки

Знаменитые сети кофеен сделали (и продолжают делать!) состояние на продаже десертов под видом кофе. В порции сладкого напитка со сливками, сиропами и прочими добавками содержится около 20 ложек сахара - честное слово, лучше съесть кусок торта, а не обманывать себя тем, что "это просто кофеек". 

Пакетированный сок

Еще один недооцененный источник пустых калорий. Пакетированные соки - жидкие быстрые углеводы с порцией добавленного сахара. Сок разжигает аппетит и испытывает на прочность твою эндокринную систему, вызывая всплески уровня глюкозы в крови. Если у тебя не получается начать день без стакана сока, выбирай свежевыжатый - натуральная клетчатка в нем балансирует уровень сахара. 

thevoicemag.ru


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