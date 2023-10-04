Опасные ошибки при чистке зубов — ты тоже их совершаешь

Миф 1: надо чистить зубы сразу после завтрака

Когда правильно чистить зубы: до или после завтрака - предмет споров. И правильного ответа на этот вопрос нет. Удалить бактерии перед приемом пищи разумно, ведь, так как еда является благодатной почвой для их размножения, это может увеличить риск развития кариеса. Плюс чистки зубов после завтрака - удаление частичек пищи и пигментов и свежая полость рта до следующего приема пищи.

Главное помнить о том, что чистить зубы надо не сразу после завтрака, а минимум минут через 20, а лучше через полчаса. Это время требуется на восстановление кислотно-щелочного баланса. Кислота из пищи делает эмаль чувствительной и нужно время, пока слюна нейтрализует ее действие.

Миф 2: надо полоскать рот после чистки

Ты, возможно, удивишься, но после чистки зубов достаточно просто выплюнуть излишки пасты и ни в коем случаем не споласкивать рот! Дело в том, что при усиленном полоскании смываются все полезные и защитные элементы, которые содержатся в пасте и зубы оказываются недостаточно защищены.

Миф 3: зубы достаточно чистить дважды в день

На самом деле, чистить зубы надо после каждого основного приема пищи. Утром и вечером - это минимум. И, кстати, вечернюю чистку пропускать никак нельзя - ночью выделяется меньше слюны, а значит фтор из пасты смывается медленнее и лучше укрепляет зубы. Не забывай также пользоваться зубной нитью, вещь щетка не вычищает все, и специальным скребком для чистки языка.

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