17 августа 2023

17 августа 2023 09:15

Как легко разогнать метаболизм после 40 лет: доступный всем способ худеть быстрее

Как похудеть и научиться удерживать вес на нужной отметке без диет и жестких лишений? Способ есть: достаточно увеличить скорость обмена веществ, тем самым запустив естественный процесс жиросжигания.

Существует много уже давно известных способов разогнать метаболизм: от воды с лимоном до специальных упражнений. Недавно же диетологи поделились еще одним неожиданным и невероятно простым лайфхаком, который тоже поможет быстро прийти к заветной цели. Ускорить обмен веществ таким образом можно даже женщинам, уже разменявшим пятый десяток, чьи процессы в организме существенно замедлены по вполне естественным причинам.

Повлиять на скорость метаболизма в таком случае помогут чудодейственные семена чиа. Ежедневное добавление всего нескольких столовых ложек такого топпинга в утреннюю кашу или йогурт быстро преобразит фигуру. Все благодаря содержащимся в семенах пищевых волокнах, которые контролируют чувство голода, снижают уровень холестерина и устраняют воспаления в организме.

По мнению врачей, богатые витаминами и минералами семена чиа также разгоняют обмен веществ, ускоряя процесс сжигания жира. Полезный продукт снижает резистентность к инсулину, тем самым поддерживая здоровый метаболизм.

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