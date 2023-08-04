Алопеция у женщин: что делать, если волосы выпадают из-за генетики

Алопеция - это медицинский термин, означающий выпадение волос. Оно может происходить естественным образом: мы теряем от 50 до 150 волос в день, что является нормой. Зачастую мы даже не замечаем этого. Или быть связано с заболеванием, приемом определенных лекарственными препаратами, стрессом и так далее. Симптомы алопеции могут варьировать от небольшой залысины до полной потери всех волос на теле. Существует ряд различных типов алопеций, одна из наиболее распространенных форм - андрогенетическая алопеция (АГА). Она поражает до 80% мужчин и 50% женщин в течение жизни.

АГА - болезнь с генетической предрасположенностью. В основе этого процесса лежит изменение метаболизма андрогенов, из-за которого повышается чувствительность волосяных фолликулов к мужским половым гормонам.

Основные механизмы развития андрогенетической алопеции одинаковы для мужчин и женщин - вне зависимости от пола, в коже волосистой части головы существуют зоны с повышенной чувствительностью к мужским половым гормонам. Это приводит к прогрессирующему уменьшению волосяного фолликула, сокращению последовательных циклов фазы роста волоса, а, значит, к увеличению продолжительности фазы покоя или сна.

Также у женщин могут наблюдаться эндокринологические заболевания с повышением синтеза и активности мужских гормонов, связанных с АГА. Такого рода изменения происходят при синдроме поликистозных яичников (СПКЯ), гиперпролактинемии, гиперплазии надпочечников и, реже, опухоли яичников и надпочечников. Курение, нарушение кожного микробиома, избыточный вес, ультрафиолетовое излучение, злоупотребление алкоголем также негативно влияют на уменьшение волосяных фолликулов.

У женщин заболевание может начаться после полового созревания и с возрастом значительно прогрессировать. АГА вызывает патологическое истончение стержня волоса в теменной области с сохранением лобной линии роста волос, поредение и уменьшение объема волос, расширение пробора, а в пременопаузе АГА может быть признаком гиперандрогении ( увеличения синтеза и активности мужских половых гормонов ) вместе с повышенным ростом волос на теле, лице и проявлением акне. АГА может оказывать сильное психологическое воздействие, приводить к тревоге и даже депрессии. По этой причине очень важна ранняя диагностика, чтобы вовремя остановить прогрессирование заболевания.

Диагностика АГА включает сбор анамнеза, осмотр волосистой части головы и других участков кожи, а также осмотр кожи головы и трихоскопию волосистой части головы - это метод, который позволяет проводить осмотр участка кожи головы и волос под большим увеличением.

АГА является медленно прогрессирующим и хроническим заболеванием, основная цель лечения которого состоит в том, чтобы остановить прогрессирование процесса выпадения волос.

Рост и выпадение волос могут показаться простым процессом. На самом же деле рост волоса представляет собой сложный циклический процесс, состоящий из определенных фаз, который успевает повториться 24-25 раз в течение жизни человека. Каждый месяц волосы отрастают на 1-2 см, за год - примерно на 15 см.

Одна из фаз, телоген, также называется фазой покоя, которая длится около 2-4 месяцев и сигнализирует о начале выпадения волос. За это время волосы либо выдергиваются при расчесывании, либо выпадают естественным образом. В норме может выпадать от 50 до 150 волос ежедневно, при этом не менее 6-8% всех волос находятся в фазе телогена в любой момент времени.

Многие факторы могут нарушить цикл роста волос и вызвать временное усиленное или хроническое выпадение волос. К таким факторам относятся: стресс, роды, анемия, дефицит белкового питания, неправильное питание, хронические заболевания, прием некоторых лекарственных препаратов, лучевая/химиотерапия, некоторые кожные заболевания. Такое выпадение волос называют диффузной алопецией (ДА).

ДА является одной из самых частых причин обращения пациентов на прием к дерматологам и косметологам и составляет до 40% всех алопеций. Нужно понимать, что данное выпадение волос не приводит к гибели волосяного фолликула. Если в организме есть какой-то сбой, то волосяной фолликул преждевременно завершает фазу роста и переходит в фазу покоя, что приводит к активному выпадению волос уже через 2-3 месяца после воздействия негативного фактора на организм. То есть, происходит нарушение физиологической смены фаз роста в результате воздействия на волосяные фолликулы различных внешних и внутренних факторов.

Такой вид алопеции характеризуется равномерной потерей волос по всему объему головы, ухудшением внешнего вида волос: истончение, тусклый вид, ломкость.

За сутки человек теряет более 150 волос. Начаться такое заболевание может остро, как реактивное выпадение волос, а после шести месяцев при отсутствии лечения или устранения причины переходит в хроническую форму. Из-за многофакторных причин ДА сложно диагностируется и поддается лечить. Кроме того, механизмы, с помощью которых физиологический стресс влияет на цикл роста волос человека, до конца не изучены. Как таковых целенаправленных методов лечения не существует. Диагноз обычно основывается на тщательном сборе анамнеза и обследовании. У некоторых пациентов могут потребоваться отдельные лабораторные тесты.

Лечение ДА направлено на устранение основной провоцирующей причины, после чего происходит нормализация цикла роста волос и восстановление их структуры. Грамотный подход к лечению потери волос заключается в комплексной терапии. При этом важно одновременно начать принимать меры по восстановлению волос и стимуляции их роста.

При диффузной форме алопеции в большинстве случаев показаны:

прием витаминно-минеральных комплексов для компенсации имеющихся дефицитов;

нормализация гормонального фона;

меры местного воздействия, стимулирующие волосы к росту ( наружные препарата, стимулирующие рост волос )

инъекционная терапия;

физиотерапия (лазерная терапия);

медикаментозное лечение.

Все эти методы направлены на восстановление роста волос, питание волосяных луковиц, улучшение обмена веществ и предотвращение диффузной формы алопеции у женщин. В большинстве случаев комплексная терапия, назначенная врачом, эффективна и дает хороший результат.

Андрогенетическую алопецию невозможно предотвратить. Она связана с генетикой и изменением уровня гормонов. Волосяные фолликулы некоторых людей чрезмерно чувствительны к ним, что приводит к данному заболеванию и хроническому процессу уменьшения волосяного фолликула и стержня волоса.

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