Диетолог перечислила продукты для сияния и молодости кожи

Врач-диетолог Тиви Марутхаппу перечислила витаминные добавки и продукты, которые стоит включить в рацион для сияния и молодости кожи. Ее слова цитирует издание Daily Mail.

По словам Марутхаппу, для здоровья кожи надо есть больше продуктов, богатых омега-3. Эти ненасыщенные жирные кислоты, имеющие решающее значение для поддержания здорового уровня увлажненности кожи и заживления ран, содержатся в жирной рыбе, грецких орехах, семенах льна, водорослях.

Также диетолог предложила обязательно следить за уровнем железа, так как его дефицит может привести к сухости и зуду эпидермиса и выпадению волос. По ее словам, для поддержания уровня железа на нормальном уровне следует есть больше красного мяса и зеленых листовых овощей.

Не менее важны для красоты и сияния кожи витамины D и C, продолжила Марутхаппу. Они ответственны за правильную работу иммунной системы, заживление ран и регенерацию клеток. Нормальный уровень витамина D, по ее словам, проще всего поддерживать при помощи БАДов, а витамин С в больших количествах присутствует в цитрусовых фруктах, киви, картофеле, томатах, клубнике, капусте.

В заключение Марутхаппу посоветовала включить в рацион больше пищи, которая богата витамином В12. Он содержится исключительно в продуктах животного происхождения - мясе, рыбе, молочных продуктах, потому вегетарианцы смогут восполнить его дефицит лишь при помощи специальных добавок. Диетолог предупредила, что нехватка витамина В12 может привести к появлению пигментации на коже, способствует выпадению волос и появлению язв во рту.