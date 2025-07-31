31 июля 2025

31 июля 2025 11:50

Звездный парикмахер назвал подходящие женщинам любого возраста прически

Звездный парикмахер Майкл Дуглас назвал прически, которые подходят женщинам любого возраста. Соответствующий комментарий публикует The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь специалист отметил стрижку пикси, которая характеризуется частично закрывающими уши короткими прядями. Кроме того, он указал на прическу длиной до плеч с челкой. "Оставьте волосы, но одной длины, чтобы дать им возможность отрасти. Челки - тоже неплохая идея. Их вогнутая форма очень красиво обрамляет лицо", - объяснил Дуглас.

Кроме того, в список попали прическа с пляжными волнами и рваный боб, включающий в себя слои разной длины. В последнем случае эксперт рекомендует не стричься слишком коротко. "Иногда это выглядит потрясающе, но я видел много людей, которые так сделали, а потом удивлялись, почему они выглядят старше", - пояснил он.

В заключение Дуглас выделил асимметричный или ромбовидный боб. По его мнению, такие стрижки смотрятся современно и визуально омолаживают. "Женщины зрелого возраста больше не хотят тратить много времени на укладку волос. Градуированное или ромбовидное каре - одни из моих любимых образов для моих клиенток, поскольку за ними легко ухаживать", - подчеркнул собеседник издания.


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