Усталость, уходи: как с ней бороться, если сон не помогает

Усталость, которая проявляется постоянно, может быть симптомом синдрома хронической усталости (СХУ), от которого не отделаться более спокойным ритмом жизни и долгим сном. Со временем он начинает мешать тебе вести обычную жизнь, заставляет менять планы и отменять встречи.

Поставить этот диагноз непросто. Не существует анализов или тестов, которые его покажут со стопроцентной вероятностью. К тому же под этот синдром часто маскируются другие недуги, например фибромиалгия или депрессия, и почти 90% людей так и не получают диагноз.

Задай себе эти вопросы - и если так и тянет отвечать "да", обратись к специалисту с серьезной жалобой.

1. Чувствуешь ли ты усталость после полноценного сна?

Это один из самых важных признаков СХУ: сон не приносит облегчения. 8, 10, 12 часов сна - и все равно встаешь разбитой. Что вызывает это состояние, до сих пор не до конца понятно, но в некоторых случаях такая усталость появляется после вирусных инфекций. Возможно, работает целая комбинация факторов: сильная реакция иммунной системы, гормональные изменения, биохимия мозга, но исследований, подтверждающих это, пока нет.

2. Давно ли это у тебя?

Люди замечают такое состояние уже через неделю-две, но диагноз ставят только тем, у кого усталость не проходит полгода и больше. Таких всего около 5% из тех, кому тяжело вставать по утрам.

3. Ухудшают ли твое состояние активные действия?

Хождение на работу, стресс, даже подъем по лестнице - всё это может стать таким сложным, что потребуются часы и даже дни на восстановление сил. Если у тебя наблюдается нечто подобное, обязательно сходи к врачу.

4. Есть ли у тебя боли?

Мигрень, боли в мышцах и суставах, а также в горле могут быть сопутствующими симптомами. Если тебе диагностировали ревматоидный артрит или фибромиалгию, но лекарства не помогают, стоит поднять вопрос о синдроме хронической усталости.

5. Хорошо ли работает мозг?

Если ты заметила, что стала медленнее думать, тебе сложнее понять написанное, ухудшилась память или в голове появился "туман", значит, пора с этим что-то делать с помощью врачей. Скорее всего, к усталости добавилась депрессия и стоит прогнать всех этих "гостей" разом.

thevoicemag.ru