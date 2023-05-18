18 мая 2023

18 мая 2023 09:52

Этот продукт был признан самым полезным в мире – а мы его почти не едим

Этот продукт был признан самым полезным в мире - а мы его почти не едим

Исследователи из Университета Уильяма Патерсона в Нью-Джерси в США изучили содержание питательных веществ в 41 продукте - соотношение витаминов, клетчатки и калорий. Удивительно, но только одному продукту удалось обеспечить 100 процентов питательных веществ суточной потребности.

И это кресс-салат! Он полон витамина С, витамина А, железа, кальция, калия и магния, а также множества антиоксидантов. Другие преимущества: благодаря эфирным маслам продукт оказывает успокаивающее и облегчающее кашель действие при респираторных заболеваниях и, согласно исследованию, оказывает детоксикационное и кровоочистительное действие на организм.

Второе место заняла китайская капуста, всего 100 грамм которой на четверть покрывает суточную потребность в витамине С.  

А бронзу от ученых получил мангольд - листовая свекла. В топ-10 также вошли листья красной свеклы, шпинат, цикорий, латук, петрушка, салат ромэн и листовая капуста.

thevoicemag.ru


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