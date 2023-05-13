10 фраз, которые помогут снизить тревожность — произносите их каждый день

Слово обладает колоссальной силой - им можно и ранить, и спасти. Профессионально "слова" и их влияние на человека изучает нейролингвистика - эта дисциплина доказывает связь между языком и мозгом и пытается объяснить ее. Ученые утверждают, что, изменив некоторые аспекты речи, мы можем повлиять на свое мышление. Изменения в сознание можно вносить в зависимости от контекста и потребностей - например, сейчас всем нам стоило бы научиться справляться с постоянным стрессом, потоком негативных новостей и тревожным настроением окружающих людей. Ученые утверждают, что сделать это можно - и это не так сложно, как кажется. Первым шагом в перенастройке мышления может стать повторяющееся проговаривание аффирмаций - емких фраз, которые направляют сознание в нужную сторону. Попробуем применить советы ученых и укрепить нервную систему?

СОЗДАТЬ НАСТРОЙ

Перед тем, как начать произносить аффирмации, стоит учесть, что они работают как заклинания. Например, если вы будете повторять фразу "я спокойна" после крупной ссоры, положительного эффекта не будет: наоборот, возможно усиление волны негативных эмоций. И это абсолютно нормально - проживать негативные эмоции необходимо, так что дайте себе время позлиться. Когда почувствуете, что снова можете владеть собой - можно приступать. Чтобы "волшебные слова" выполнили свои функции, необходимо настроиться и создать подходящую атмосферу. Далее рассказываем, как это можно сделать - в любое время и в любом месте.

АКТИВИЗИРОВАТЬ АФФИРМАЦИЮ

Используйте эти советы, чтобы включить силу аффирмаций:

Найдите помещение, в котором вы сможете побыть в одиночестве и тишине. Если такой возможности нет, наденьте наушники и включите медитативную музыку или запись со звуками природы.

Выполните дыхательную практику - она позволяет привести себя в чувство на физиологическом уровне. Сделайте 10 глубоких вдохов и выдохов: вдыхайте через нос, выдыхайте через рот. Перед каждым выдохом задерживайте дыхание на 2-4 секунды.

Представьте место, в котором вам комфортнее всего находиться - это может быть и берег моря, и ваша комната детства. Подумайте, какие звуки есть в этом пространстве, какая температура воздуха, что чувствует ваша кожа.

Осознайте смысл аффирмации, которую вы собираетесь произнести.

Медленно произнесите фразу.

Сделайте паузу для глубокого вдоха и выдоха, еще раз сфокусируйтесь на образе комфортного для вас места.

Повторяйте аффирмацию: говорить фразу можно про себя или тихо вслух, как вам приятнее и проще. Проговаривая слова, не отпускайте образ своего уютного места. Сказать нужно около 10 раз - мозг должен осознать и запомнить информацию.

Затем еще раз выполните дыхательное упражнение.

Медленно откройте глаза. Дайте себе несколько минут на "возвращение" в реальный мир - посидите пару минут умиротворенными, не спешите сразу окунаться в дела.

СПИСОК АФФИРМАЦИЙ

Ознакомившись с теорией, обратимся к списку аффирмаций, которые могут помочь перепрограммировать нашу жизнь. Обратите внимание, что во время одной "сессии" стоит использовать лишь одну аффирмацию. Начните с таких:

Я здорова

Я счастлива

Я успешна

Я богата

Я спокойна

Я любима

Я красива

Я свободна

Возможно, вам больше подойдет вариант с более развернутым текстом. Попробуйте составить утвердительное предложение с позитивным посылом:

"Я чувствую, как наполняюсь спокойствием, моя психика непоколебима, и я могу справиться с любыми преградами".

Набор таких фраз превращается в медитацию. Готовые медитации, в том числе и направленные на успокоение и гармонию, можно найти в музыкальных сервисах или на YouTube. Они записываются на разных языках. Существуют версии как без музыки, так и с аккомпанементом поющих чаш или инструментальной музыки. Современные йога- и фитнес-центры предлагают групповые медитации в оффлайн-формате.

Конечно, в ежедневной суете и урагане бытовых хлопот трудно найти время для полноценной медитации, гораздо проще в свой график интегрировать аффирмации - даже 5 минут в день помогут вам снизить тревожность.

elle.ru