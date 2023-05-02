3 главных продукта для роста и укрепления волос

Для того, чтобы волосы были крепкими и здоровыми, нужно принимать биотин - одну из разновидностей витамина группы B. Обрати внимание на продукты с повышенным содержанием этого нутриента и старайся как можно чаще добавлять их в свое меню.

Витамины группы В часто называют ответственными за красоту. Каждый из них особенно полезен в разных сферах. Так, к примеру, витамин В7 (тот самый биотин) отвечает за здоровье локонов и ногтей. Он стимулирует выработку собственного коллагена в волосах, тем самым предотвращая повреждения, выпадение и сухость прядей.

Женские поливитаминные комплексы, а также бьюти-БАДы часто обогащены биотином. Впрочем, куда полезнее получать все нутриенты из натуральной пищи. И в случае с биотином это не так уж и сложно!

Биотин содержится в большинстве продуктов животного происхождения. Но особенно богата им эта еда.

Яйца

Суточная норма потребления витамина В7 - примерно 50 мкг. В одном яйце содержится около 10 мкг такого вещества. При этом стоит помнить о важном нюансе: биотин из сырых яиц не усваивается организмом, поэтому лучше сварить яйца или приготовить омлет или другую вариацию горячего завтрака.

Мясо

Больше всего биотина содержится в некоторых категориях субпродуктов. Впрочем, и в классической куриной грудке немало этого вещества.

Молочка

Биотин содержится во всех молочных продуктах. Однако исходя из исследований было установлено, что особенно богаты этим компонентом камамбер и голубой сыр.

Не стоит забывать о том, что усвоению биотина мешает предельное количество сахара в рационе. А вот увеличение дозы магния наоборот улучшает биодоступность нутриента - как и употребление биотина с другими витаминами группы В.

thevoicemag.ru