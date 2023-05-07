7 мая 2023

7 мая 2023 09:01

В каких случаях от черных точек невозможно избавиться - Дерматолог

Процедуры у косметолога, а также домашний уход могут смягчить проявления черных точек, но не в случае, если они представляют собой широкие протоки сальных желез. Об этом "Газете.Ru" рассказала дерматолог клиники "Рассвет" Вера Воронина, передает Day.Az.

"Обычно черные точки представляют собой потемневший из-за окисления секрет сальных желез. В таком случае пилинги и чистки могут временно избавить от черных точек - как только секрет желез накопится в протоках, все вернется к изначальному состоянию. При этом лучше выбрать ультразвуковую чистку, так как она менее травматична. Также эффективен домашний уход, особенно средства с бензоилпероксидом и кислотами", - рассказала Воронина.

Дерматолог отметила, что при большой ширине выводного протока сальной железы избавиться от черных точек окончательно не получится.

"Чем шире выводной проток - тем заметнее он на коже. Повлиять на этот параметр нельзя даже с помощью лазерной шлифовки. Но это не заболевание, а просто особенность строения сальных желез", - рассказала Воронина.


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