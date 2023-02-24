Диета при аутоиммунном тиреоидите - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Диета при аутоиммунном тиреоидите и особый образ жизни является неотъемлемой частью комплексного лечения, направленного на устранение симптомов заболевания и повышения качества жизни. Они не заменяют основные методы терапии, однако обеспечивает стабилизацию заболевания, рассказывает врач, эндокринолог и диетолог Гюнай Мамедова.

Для тех, кто страдает эндокринными нарушениями щитовидки, огромное значение имеет диета и особый образ жизни при аутоиммунном тиреоидите, в противном случае может наблюдаться ухудшение состояния здоровья.

Аутоиммунный тиреоидит считается хроническим воспалительным заболеванием, которое характеризуется разрушением клеток щитовидной железы.

Впервые болезнь была выявлена и подробно описана врачом по фамилии Хашимото, вследствие чего получила аналогичное название.

Механизм развития заболевания заключается в следующем. Клетки иммунной системы вырабатывают аутоантитела, которые вследствие ряда причин начинают атаковать клетки щитовидки. В итоге происходит их разрушение, которое провоцирует развитие гипотиреоза - снижения производства тиреоидного гормона.

Особенности питания при нарушениях щитовидки.

Питание при аутоиммунном тиреоидите отличается характерными особенностями.

Оно не предполагает каких-либо строгих ограничений, наоборот, его преимуществом является разнообразие и сбалансированность, и что важнее всего, употребление продуктов, богатых йодом, жирами и углеводами.

Специалистам удалось доказать, что снижение суточного потребления калорий до 1100-1300 ккал провоцирует прогрессирование болезни, вследствие чего здоровье пациента начинает внезапно и быстро ухудшаться.

Пациентам с таким заболеванием рекомендуется употреблять мясные продукты, которые нужно сочетать с овощами, корнеплодами, фруктами, зеленью.

Обязательным считается исключение из рациона питания соевых продуктов, так как они содержат в своем составе специфические вещества - изофлавоны, тормозящие производство ферментов.

Употребление большого количества соевых продуктов приводит к возникновению гипотиреоза, а затем и зоба.

Диета при аутоиммунном тиреоидите предполагает многократный прием пищи с перерывом, который должен составлять максимум три часа.

Ежедневное питание должно быть насыщено витаминами, микроэлементами, сложными углеводами, жирными кислотами. Особое значение в питании имеют углеводы, поскольку они выполняют роль поставщика основного источника глюкозы, и топлива для клеток. Недостаток продуктов, богатых углеводами, приводит к сокращению производства гормонов и развитию гипотиреоза.

Диета при аутоиммунном тиреоидите щитовидной железы.

Тиреоидит не предполагает соблюдения строгих ограничений в диете. Меню, наоборот, должно различаться, но быть сбалансированным. Необходимо регулярно потреблять продукты с содержанием йода и селена. Оптимальная калорийность дневного рациона - от 1400 до 1900 ккал. Калорийность менее 1200 ккал ведет к прогрессированию тиреоидита, потере веса и ухудшению самочувствия.

Запрещенные продукты.

Спровоцировать нежелательные аутоиммунные реакции может избыточное потребление клейковины. Поэтому при тиреоидите рекомендуется придерживаться безглютеновой диеты. Наибольшее количество глютена содержится в злаках, поэтому при тиреоидите под запрет попадают:

пшеница, овес, рожь;

хлебобулочные изделия;

отруби;

макароны;

панировка;

готовые завтраки.

Также при аутоиммунном воспалении необходимо исключить следующие продукты:

вареные, копченые колбасы и сосиски;

продукты с повышенным содержанием сои;

маринады;

полуфабрикаты;

фастфуд;

шоколад, мороженое, пастила и другие сладости;

консервация (горошек, фасоль, кукуруза, ананасы);

рыбная икра, крабовые палочки;

овощи семейства капустные: редис, капуста, репа;

соусы, специи, приправы, бульонные кубики;

крепкий кофе, чай, квас, промышленные соки, газировка, алкоголь.

Врач, эндокринолог и диетолог Гюнай Мамедова.