Что способствует укреплению иммунитета? - отвечает минздрав

"Иммунная система - это защитная система нашего организма. То есть, это совокупность всех реакций, направленных на защиту организма от инфекционных агентов и разных генетически чужеродных веществ, проникнувших или образовавшихся в организме".

Специалист-эксперт Министерства здравоохранения, врач-терапевт Закир Гулиев рассказал, какие факторы приводят к снижению иммунитета, а какие наоборот укрепляют, передает Day.Az.

- Закир муаллим, прежде всего мы хотели бы узнать о признаках ослабленного иммунитета...

- Несмотря на то, что есть много признаков ослабленной иммунной системы, наиболее важной причиной являются частые респираторные вирусные и бактериальные инфекции. Например, если вы часто болеете ОРВИ (до 3-4 раза за сезон) - это говорит о том, что у вас ослабленный иммунитет.

При снижении иммунитета могут наблюдаться такие признаки, как общая слабость, повышенная утомляемость, боли в разных участках тела, частые простудные заболевания, депрессивный фон настроения, снижение работоспособности, выпадение волос и т.д. В результате ослабления иммунитета организм становится чувствительным к внешним и внутренним факторам окружающей среды и теряет способность противостоять болезням.

- Какие продукты снижают активность клеток иммунной системы?

- Помимо таких факторов, как наследственные болезни и хронические инфекционные заболевания, неправильное питание также приводит к ослаблению иммунитета. Научные исследования показали, что витамины и микроэлементы играют важную роль в функционировании иммунной системы.

Наиболее распространенной причиной ослабления иммунитета является несбалансированное питание. Избыточная масса тела, резкая потеря веса и крайняя худоба - факторы, пагубно влияющие на иммунную систему.

Следует отметить, что витамины A, B6, B12, C, D, E и фолиевая кислота, а также микроэлементы железо, цинк, медь и селен работают в синергии, поддерживая защитные функции иммунных клеток. Отсутствие любого из них приводит к тому, что наш организм начинает истощаться, и становится уязвимым для вторичных угроз (различные болезни).

Основными причинами снижения иммунитета являются курение и употребление алкоголя, воздействие радиации, регулярное недосыпание, психоэмоциональное напряжение, злоупотребление антибиотиками и другими препаратами.

- А что способствует укреплению иммунитета?

- Для укрепления иммунитета рекомендуется соблюдать следующие правила:

- Следует держать под контролем индекс массы тела. То есть, важно не только не набирать лишний вес, также не рекомендуется избавляться от лишнего веса кардинальными методами;

- Нужно пить воды столько, сколько требует ваш организм. Если у вас есть какие-либо проблемы с сердечно-сосудистой системой или заболевания, связанные с почками, проконсультируйтесь со специалистом или лечащим врачом о суточной норме жидкости;

- Режим сна - одно из главных условий крепкого иммунитета. Научные исследования показали взаимосвязь между качеством сна и крепким иммунитетом;

- Держитесь подальше от сильно обработанных продуктов и фастфуда. Несмотря на свою высокую калорийность, эти продукты отрицательно влияют на иммунную систему;

- Питание должно быть полноценным и сбалансированным. Присутствие в ежедневном рационе сезонных фруктов и овощей является одним из эффективных способов укрепления иммунной системы;

- Особое внимание следует обратить на общую гигиену, особенно на гигиену рук. Так, соблюдение простых правил личной гигиены способствует сохранению и укреплению здоровья;

- Регулярные физические упражнения, безусловно, один из лучших способов укрепления иммунной системы;

- Постарайтесь максимально воздержаться от вредных привычек (курения и употребления алкоголя);

- По мере возможности следует избегать стрессовых ситуаций.

- Помимо этого, ключевую роль в стимулировании иммунной системы играет витамин D, который, снижая метаболический стресс в клеточной микросреде, поддерживает естественный иммунитет организма. Помимо солнечного света, богатыми источниками витамина D являются сыр, йогурт, растительное масло, рыбий жир, говяжья печень, яичный желток, грибы. Витамин D также помогает организму бороться с болезнетворными вирусами и бактериями.

- Насколько антибиотики и лекарства, бесконтрольно принимаемые без назначения врача, могут повлиять на иммунную систему?

- Защитный механизм срабатывает с момента попадания в организм любого болезнетворного фактора. Эта система, обеспечивающая выведение болезнетворных антигенов из организма, вырабатывает универсальную защиту от различных возбудителей.

Порой антибиотики и другие лекарственные препараты, используемые для лечения болезни без консультации с врачом, приводят к ухудшению работы иммунной системы и необходимой защиты организма от конкретного возбудителя болезни. Например, если у пациента есть какая-либо вирусная инфекция, то применяемое без назначения врача лечение антибиотиками может не только отсрочить выздоровление, но даже усугубить заболевание.

В ситуации, когда иммунная система не способна обеспечить полноценную защиту, для лечения или профилактики заболеваний в обязательном порядке следует принимать лишь назначенные врачом лекарственные препараты.