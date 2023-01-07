Почему от стресса мы худеем

У некоторых из нас стресс напрямую влияет на вес. Разбираем, какие именно механизмы, влияющие на потерю веса, запускают стресс и почему худеть таким образом - плохая идея.

ПОЧЕМУ МЫ ТЕРЯЕМ ВЕС

Мы не чувствуем голод.

Когда вы находитесь в состоянии стресса, вы можете вести себя иначе, чем обычно, например, пропускать обед из-за занятости или ложиться спать очень поздно, чтобы успеть что-то важное.

Реакция вашего тела на борьбу или бегство может ускорить обмен веществ.

Когда вы в стрессе, ваше тело переходит в режим "сражайся или беги". Этот физиологический механизм, также известный как "реакция на острый стресс", сообщает вашему телу, что оно должно реагировать на предполагаемую угрозу.

Ваше тело готовит себя, выпуская гормоны, такие как адреналин и кортизол. Адреналин готовит ваше тело к активной деятельности, но он также может свести к минимуму ваше желание есть.

Между тем кортизол сигнализирует вашему организму о временном подавлении функций, которые несущественны во время кризиса. Это включает ваши реакции пищеварительной, иммунной и репродуктивной систем.

СТРЕСС И КОЛЕБАНИЯ МАССЫ ТЕЛА

Большинство людей, находящихся в состоянии стресса, склонны к гиперфагии, или перееданию, и меньше людей страдают гипофагией, или недоеданием. Соотношение при этом составляет 2 к 1. Одно исследование студентов университетов в Великобритании подтверждает еще большее соотношение: 55 процентов участников набрали вес в течение их напряженного первого года обучения по сравнению с 12 процентами, которые похудели. Учащиеся женского пола в исследовании были более восприимчивы как к потере веса, так и к приросту, чем их коллеги-мужчины. Результаты появились в журнале Physiology & Behavior в 2007 году.

Распространенность гиперфагии в условиях стресса имеет смысл, учитывая более длительный период, в течение которого кортизол остается в вашей системе, заставляя вас хотеть есть. Кроме того, хронический стресс постоянно повышает уровень кортизола, например, если вы изо всех сил пытаетесь приспособиться к новой ситуации, допустим, в колледже, или вы ухаживаете за больным или пожилым родственником.

СХЕМЫ ПИТАНИЯ ПРИ СТРЕССЕ

Если вы склонны набирать вес при стрессе, вы, вероятно, "сдержанный" едок при нормальных обстоятельствах, согласно исследованию, опубликованному в "Физиологии и поведении" в 2006 году. Это означает, что вы склонны к диете, а когда вы находитесь в состоянии стресса, вы выбираете продукты, которые запрещены во время диеты, например, с высоким содержанием жира и высоким содержанием сахара. Напротив, "безудержные" едоки менее склонны к тому, чтобы сидеть на диете, и они, как правило, едят меньше пищи, когда находятся в состоянии стресса.

Потеря аппетита безудержным едоком может привести к потере веса во время стресса. Если вы потребляете меньше пищи, чем требуется вашему телу для выполнения многих функций, вы со временем похудеете. Например, если вашему организму требуется 1700 калорий в день, но вы потребляете всего 1200 калорий в день в течение месяца, когда находитесь в стрессовой ситуации, вы потеряете много калорий.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ПОТЕРИ ВЕСА

Если ваш аппетит снижается в состоянии стресса, попробуйте питаться небольшими порциями. Придерживайтесь правильного питания и держитесь подальше от низкокалорийной нездоровой пищи.

Хорошие варианты продуктов для поддержания необходимого вам количества калорий или восстановления веса - нежирный белок, орехи и семена, авокадо, молочные продукты, сухофрукты, свежие фрукты, такие как бананы и манго, оливки и оливковое масло. Например, вы можете перекусывать сельдереем с хумусом, греческим йогуртом, орехами и изюмом, куском тоста из цельной пшеницы с миндальным маслом, двумя яйцами вкрутую или молочно-банановым смузи. Ежедневное потребление достаточного количества белковой пищи помогает восстановить мышцы, которые вы, возможно, потеряли, находясь в состоянии стресса.

ДРУГИЕ СИМПТОМЫ СТРЕССА

Стресс может вызвать не только неожиданную потерю веса. Другие симптомы стресса включают в себя:

головные боли

расстройство желудка

боли

напряженные мышцы

изменения настроения

усталость

трудности с засыпанием или сном

трудности с кратковременной памятью

учащение пульса

снижение полового влечения

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