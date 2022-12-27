Специалист-эксперт минздрава Азербайджана о медицинской реабилитации

Специалист-эксперт минздрава Азербайджана Сядагят Гусейнова ответила на самые актуальные вопросы о медицинской реабилитации, поступающие в аккаунты министерства в соцсетях,

- Сядагят ханым, что такое медицинская реабилитация и после каких заболеваний она рекомендуется?

- Медицинская реабилитация - это комплекс лечебных и профилактических мероприятий, направленных на максимально возможное восстановление утраченных способностей пациента после различных заболеваний. В настоящее время медицинская реабилитация не просто назначение каких-либо упражнений после выписки из больницы или курс физиотерапии в конце стационарного периода. Это комплекс мероприятий, которые включают в себя участие врачей разных сфер - физиотерапевтов, массажистов, трудотерапевтов, психологов, логопедов и других специалистов.

Очень важно в восстановлении утраченных функций и навыков у больных со многими неврологическими, нейрохирургическими, травматологическими, артрологическими заболеваниями, особенно после нейрохирургических операций. Кроме того, медицинская реабилитация включает в себя не только общее оздоровление пациента, но также восстановление его мышечной силы, предотвращение возникновения осложнений и рецидивов.

- Хотелось бы узнать о методах медицинской реабилитации при различных заболеваниях...

- В настоящее время медицинская реабилитация эффективна в лечении широкого круга заболеваний (инсульт, черепно-мозговая травма, спинномозговая травма, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, заболевания периферической нервной системы, детский церебральный паралич, ревматические заболевания, спортивные травмы и ушибы, после нейрохирургических, артрологических и кардиологических операций, сколиоз и др). Следует отметить, что в последние годы также получили развитие такие направления, как кистевая терапия, послеампутационное восстановление, реабилитация при хроническом болевом синдроме.

Важную роль в реабилитации отводят физическим упражнениям, так как пациенты, например, после нейрохирургических вмешательств, страдают именно нарушениями движений. При нарушениях речи пациентом занимается логопед. Он как бы учится заново говорить. Если пациент раньше имел какую-то специальность, то физиотерапевт помогает восстановить ему имевшиеся навыки либо приобрести другие, которые лучше всего подходят для него.

В итоге, именно комплексная реабилитация позволяет пациенту выздороветь полностью, а не частично. Успех лечения зависит как от правильно установленного диагноза, так и от оптимально подобранного и проведенного лечения, а также правильной и своевременной реабилитации пациента.

К основным методам и средствам медицинской реабилитации относятся: физические упражнения, кинезотерапия, массаж, физиотерапевтические методы, мануальная терапия, различные методы электростимуляции (метод заключается в улучшении проведения нервных импульсов к скелетным мышцам), криотерапия (воздействие холода), инъекционные методы, социальная, психологическая и логопедическая помощь, робототехника и различные виртуальные программы.

Стоит отметить, что одним из ключевых моментов в любой реабилитации являются физиотерапевтические методы, которые направлены на восстановление утраченных функций и стимулирование движений у пациента, ускорение репаративных процессов в тканях и органах, особенно в опорно-двигательном аппарате, нервной системе и системе кровообращения. Правильно подобранный комплекс реабилитационной программы поможет пациенту максимально быстро восстановиться после перенесенной травмы или операции, вернет ему ощущение свободы движений и возможность общения с окружающими людьми, друзьями, родными и коллегами без каких-либо ограничений.

- В чем разница между лечением и реабилитацией?

- В широком аспекте и лечение, и реабилитация решают во многом схожие задачи, направленные на ликвидацию последствий заболевания или травмы с целью возвращения больного к труду и в общество. Зачастую реабилитация рассматривается либо как продолжение лечения или как восстановительное лечение, либо как процесс, включающий лечение, профилактику и диспансеризацию.

Однако медицинская реабилитация имеет свои особенности, позволяющие отличать эти два понятия друг от друга. Следует знать, что лечение связано с выявлением и устранением "проблемы", лежащей в основе исходного пункта развития болезни. Реабилитация же, прежде всего, направлена на мобилизацию защитных механизмов организма.

В реабилитации постоянно определяется прогнозирование, определение реабилитационного потенциала, трудового прогноза. Лечение же направлено на конкретную ликвидацию или компенсацию заболевания.

Лечение является в определенной мере пассивным методом, в то время как реабилитация требует активного участия больного в реабилитационном процессе. Лечение и реабилитация базируются на различных темах прогноза. Если лечение строится обычно на нозологическом и синдромологическом диагнозе, то реабилитация опирается на функциональный диагноз.

- Какое значение имеет реабилитация в современной медицине?

- По определению ВОЗ, реабилитация - это комбинированное и координированное применение социальных, медицинских, педагогических и профессиональных мероприятий с целью подготовки и переподготовки индивидуума для достижения оптимальной его трудоспособности. В широком смысле реабилитация может оказать существенное влияние на качество жизни людей и служит возвращению их к полноценной жизни.

Реабилитация в своих разнообразных методах опирается, прежде всего, на личность пациента, активно пытаясь восстановить нарушенные болезнью функции человека, а также его социальные связи.

- Какой возрастной диапазон важен для формирования сильных костей у детей и подростков? Какие витамины и микроэлементы влияют на состояние костной системы?

- Детство и подростковый возраст - критическое время для построения костной массы. В этот период кости становятся крупнее и плотнее, и процесс продолжается примерно до 25 лет. Если в этом возрасте сформируются прочные кости, то позже человек будет менее предрасположен к остеопорозу. Примерно половина нашей костной массы накапливается в подростковом возрасте. На 80 процентов пиковая минеральная плотность кости определяется генетикой, но модифицируемые факторы, такие как питание и физическая активность также влияют на достижение костной массы.

Кальций жизненно важен для прочности костей и является основным строительным материалом нашего скелета. Так, из 1 кг кальция, содержащегося в нашем теле, 99 процентов находятся в костях. Кость служит резервуаром кальция. Запасы кальция хранятся в скелете для того, чтобы поддерживать его уровень в крови, что очень важно для работы нервной системы и мышц. Пик прироста кальция в костях приходится на 14 лет у мальчиков и на 12,5 лет у девочек.

Лучшими источниками кальция являются молоко и другие молочные продукты. Но есть и другие пищевые источники кальция, включая зеленые овощи, рыбу и морепродукты, орехи и др. Количество кальция, которое требуется человеку, зависит от возраста. Рекомендации по необходимому потреблению кальция для населения отличаются в зависимости от страны, но в целом, они исходят из того, что люди получают недостаточно кальция. Люди, которые не получают достаточно кальция с продуктами питания, должны принимать его добавки. Кальций в виде добавок необходимо принимать в дозе 500-600 мг в день, обычно в сочетании с витамином D. Витамин D играет две ключевые роли в развитии скелета и поддержании здоровья кости - помогает всасыванию кальция в кишечнике и обеспечивает правильное обновление и минерализацию кости. Образуется в коже при воздействии солнечных ультрафиолетовых лучей B. Для нормализации уровня витамина D рекомендуется 20-минутное пребывание на солнце каждый день.