Как горячая ванна влияет на обмен веществ

Холодная погода за окном без лишних слов убеждает, что горячая ванна в конце долгого дня - отличная идея. К очевидным плюсам приятной процедуры ученые недавно добавили еще один: результаты исследования, опубликованные в американском "Журнале прикладной физиологии" (Journal of Applied Physiology), подтверждают, что регулярные ванны способствуют ускорению обмена веществ и помогают сбросить вес.

В исследовании были задействованы респонденты с избыточным весом и малоподвижным образом жизни с целью выяснить, могут ли согревающие ванны стать альтернативным лечением для людей в возрасте или с ограниченными возможностями. Результаты показали, что после часового пребывания в ванне с температурой воды +39 у испытуемых отмечалось снижение сахара и инсулина в крови, сопровождаемое ускорением метаболизма глюкозы. Что особенно приятно, впоследствии подтвердилось, что результаты испытаний актуальны для людей любой возрастной группы и практикуемой активности.

Давно известно, что расслабление в горячей воде положительно влияет на тело после занятий спортом. Ученые объясняют это тем, что физический стресс от упражнений провоцирует повышение уровня интерлейкина 6 (IL-6), одного из важнейших медиаторов острой фазы воспаления, что, в свою очередь, запускает иммунный ответ организма, мобилизируя силы для борьбы за здоровье, - и горячая ванна просто незаменима, чтобы унять всю эту панику в уставшем теле.

Но даже если вы далеки от тренировок или вам по определенным причинам не рекомендовано увлекаться упражнениями, согласно свежим выводам ученых, расслабление в горячей воде активирует выделение веществ, понижающих кровяное давление, разгоняющих метаболизм и понижающих уровень сахара в крови.

Новость определенно из категории хороших, но отнюдь не повод упразднить физкультуру, выбросить пропуск в фитнес-центр и вместо этого по часу в день отмокать в ванне. Просто теперь есть научно обоснованная причина подольше растягивать время, отведенное водным процедурам. И если вы раздумываете прямо сейчас, не погрузиться ли в горячую воду с ароматной пеной и целительными маслами, напомните себе, что согревающие ванна и душ...

...помогают при простуде

Горячая вода (можно добавить в ванну настой ромашки или зверобоя) поможет избежать развития болезни, а влажный пар увлажнит носовые проходы, действуя как естественное противоотечное средство для облегчения симптомов простуды и гриппа.

...способствуют потере веса

Упомянутое выше исследование под руководством доктора Стива Фолкнера доказало, что горячая ванна снижает пиковые уровни сахара после приема пищи и помогает сжечь около 140 калорий в час, что больше, к примеру, чем при часовой прогулке быстрым шагом.

...снимают мышечное напряжение

Горячая ванна снимает общий стресс от физических нагрузок, успокаивает напряженные мышцы и благотворно влияет на сон, а душ обеспечивает отличный массаж для плеч, шеи и спины, улучшает кровообращение и состояние кожи.

elle.ru