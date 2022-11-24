Акне на теле: в чем причина и как лечить

Акне на теле - довольно частая проблема. Однако многие игнорируют высыпания, так как их легко замаскировать с помощью одежды (с акне на лице такое не пройдет). Тем не менее, боди акне доставляет серьезный дискомфорт, от которого хочется скорее избавиться. Подход к лечению требуется комплексный, но с чего начать? Мы попросили подробнее рассказать о причинах и лечении боди акне косметолога и эндокринолога сети клиник Space For.

Акне на теле встречается даже у тех, у кого кожа чистая на лице. Это заболевание сальных желез, сопровождается закупоркой и воспалением на коже в зоне декольте, плечах, спине, ягодицах. Встречается часто среди людей старше 25 лет. Иногда нарушение работы сальных желез - это побочный эффект усиления или угнетения продукции гормонов. Поэтому необходим комплексный подход со стороны дерматолога, эндокринолога, гинеколога и косметолога.

Причины могут быть и банальными:

- тесная одежда из синтетических материалов;

- высокая степень потливости летом или во время спорта;

- чрезмерное воздействие УФ лучей также провоцирует высыпание;

- стрессы и переживания (повышают уровень гормона кортизола, который провоцирует выработку гормоноподобных белков);

- чрезмерное употребление продуктов с высоким гликемическим индексом (сахар, выпечка, конфеты, коровье молоко), которые стимулируют выработку тестостерона и инсулиноподобного фактора, в результате увеличивается деление клеток кожи и выработка себума, кожа становится более толстой и жирной, нарушается отток себума, поры закупориваются, начинается воспаление;

- курение;

- прием некоторых препаратов также вызывает изменения в составе себума;

- генетическая предрасположенность;

- эндокринные нарушения.

Подход должен быть комплексным. При легкой степени рекомендуется ежедневный уход. Иногда лишь качественное очищение кожи с правильно подобранным средством может решить проблему. Людям с акне на теле не рекомендуется принимать ванну и душ со слишком горячей водой.

При наличии высыпаний запрещается использовать скрабы. При активном воспалении кожи - акне средней и тяжелой степени - проводится обследование и лечение под контролем дерматолога, эндокринолога, гинеколога, косметолога. Самостоятельное лечение и выдавливание прыщей может усилить заболевание и оставить рубцы и пигментацию.

С очищением кожи поможет справиться космецевтика на основе фруктовых, салициловой, азелаиновой кислот, ретиноидов, цинка и бензоил пероксида. Они регулируют активность сальных желез, способствуют оттоку себума, регулируют деление клеток кожи и уменьшают воспаление.

После консультации смежных специалистов возможно комбинированное применение лекарственных препаратов - антибактериальная и гормональная терапия.

Разберемся, в чем могут быть причины боди-акне. Например, занятия спортом в синтетической одежде, сильная потливость и нарушение правил гигиены часто приводят к высыпаниям. Не пренебрегайте душем сразу после спорта или же протирайте тело специальными себорегулирующими салфетками. Также необходимо мыть коврик для йоги после каждого занятия и чаще стирать вещи, которые соприкасаются с телом.

Другая причина - нарушение гормонального статуса. При повышении уровня тестостерона и его метаболитов (производных) может наблюдаться ухудшение качества кожи, появляется акне не только на лице, но и на теле. Возникновение прыщей связано с гиперсекрецией кожного сала в андрогенных рецепторах, которая возникает из-за снижения уровня эстрогена и повышения выработки тестостерона. В результате повышения количества мужских гормонов роговые клетки усиленно делятся, развивается фолликулярный гиперкератоз. Излишки кератина и сала забивают поры эпидермиса, развивается воспаление.

Наследственный фактор тут тоже играет важную роль: если у ваших родителей была проблемная кожа, то ваше состояние, вероятно, обусловлено генетически - тип кожи и чувствительность клеток половых желез к половым гормонам достались вам от ближайший родственников.

Стресс и нарушение пищеварения также могут привести к проблемам с кожей.

Выяснить причину акне на теле поможет грамотный специалист. Доктор назначит вам необходимые анализы, чаще всего это кровь на содержание тестостерона, дигидротестостерона, ГСПГ, свободный тестостерон, эстрадиола, ФСГ, ЛГ, ТТГ, Т4 свободный. По результатам анализов специалист назначит индивидуальную схему лечения.

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