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Неочевидные продукты, мешающие похудеть

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Неочевидные продукты, мешающие похудеть

Неочевидные продукты, препятствующие похудению, назвал врач-диетолог Михаил Гинзбург. В первую очередь он выделил галетное печенье, которое, по его словам, ничем не отличается по составу от песочного - жирного калорийного продукта.

"Сосиски или молочные колбасы создают ощущение того, что это мясной продукт, просто прокрученный определенным образом. Но если посмотреть состав, можно увидеть, что там очень много жира", - предупредил он.

Со сладкими кисломолочными продуктами - йогуртами и творожками - Гинзбург посоветовал быть аккуратнее, так как наличие сахара в них перечеркивает всю пользу от продукта.

Подсолнечное масло, используемое вместо оливкового, также может способствовать набору лишнего веса. Специалист объяснил, что это связано с тем, что подсолнечное масло способствует тканевому воспалению, а оливковое - препятствует ему.

"Мы все полагаем, что фрукты и соки - одно и то же, но это не так. Разница определяется тем, что из фруктов фруктоза впитывается не так быстро, а из соков - очень быстро. А фруктоза - довольно вредный сахар", - добавил эксперт.

"Вечерняя Москва"


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