Как выщипать брови, чтобы не было раздражения





Процесс удаления лишних волосков на бровях очень часто доставляют сложности: то волос не хочет полностью удаляться, то появляется раздражение, то кожа в районе бровей становится очень сухой. Как правильно выщипывать брови в домашних условиях, читай в нашем материале.

О бровях можно говорить бесконечно: особенно, пока не удалось найти идеальную для себя форму. Если говорить откровенно, первую коррекцию бровей лучше всего делать у специалиста, который соорудит правильную форму и научит красиво подрисовывать бровки. Далее, можно справляться и дома, имея под рукой пинцет, расческу, гель, хороший питательный крем и немного свободного времени.

Выщипывать брови лучше всего вечером, чтобы у кожи было достаточно времени на восстановление и она могла побыть какое-то время без макияжа.

Вначале процедуры хорошо расчеши бровь и нанеси на кожу вокруг бровей увлажняющий крем. Если у тебя непослушные волосы, которые постоянно норовят "выскочить" из общей картины, нанеси на брови немного геля.

Увлажняющий крем, нанесенный вначале процедуры, поможет волоскам легче удаляться, а коже - меньше раздражаться.

Далее, крепко возьми пинцет и захватывай волоски с самого их основания. Чтобы уменьшить болевые ощущения во время процедуры, слегка натяни кожу. Помни, волосы необходимо выщипывать по росту волос. Это обязательное правило, чтобы процедура прошла успешно.

Если ты попробуешь выдернуть волосок против роста - раздражение кожи фактически гарантировано. После того, как ты удалишь все лишние волосы, протри кожу тоником для чувствительной кожи, а затем наложи питательный крем очень большим слоем, будто ты будешь делать маску.

Кожу после травмирующей процедуры желательно не растягивать, поэтому крем наноси вбивающими движениями, не добиваясь его впитывания.

Чтобы кожа вокруг бровей не выглядела сухой, как это часто бывает при постоянном удалении волос на любом участке тела, регулярно делай питательные маски для зоны вокруг бровей. Даже, если на дворе лето и ты делаешь перерыв в питательных средствах, 2 раза в неделю уделяй бровям особое внимание.



hochu.ua