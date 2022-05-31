Брашинг для лица: долой старость и усталость!

Многие люди знают, что слово брашинг применяется в парикмахерском искусстве для описания метода придания волосам объема. Но дело в том, что "брашинг" в переводе означает "щетка", а применяется она также и в косметологии. Брашинг для лица используется в качестве механического пилинга и прекрасно помогает избавиться от отмерших клеток. Чем еще полезен брашинг для лица?

Брашинг для лица - тот же пилинг

Брашингом для лица называют разновидность механического аппаратного пилинга, то есть чистки кожи при помощи специального приспособления. В процессе брашинга для лица на кожу воздействуют при помощи специальных щеток и губок, которые в свою очередь двигаются с разной скоростью.

Для того, чтобы процедура брашинга для лица прошла успешно и по всем правилам, кожу нужно тщательно подготовить. На очищенное от косметики лицо накладывается теплый компресс. После того, как кожа распарена, ее немного подсушивают салфеткой. После на нее наносится скраб с адсорбирующими элементами или отшелушивающую эмульсию. После чего работу начинают различные щетки, при этом скорость их вращения контролируется аппаратом и специалистом-косметологом. Двигается щетка строго по направлению массажных линий.

При воздействии брашинга для лица с кожи удаляются ороговевшие клетки, улучшается кровообращение, очищаются и сужаются поры, и в коже начинается процесс регенерации клеток.

Различные насадки брашинга для лица предназначены для разного воздействия на определенные участки кожи. Кожа на разных участках кожи имеет разную структуру, именно поэтому на одни участки можно применять брашинг для лица с более грубыми щетками и губками, а для других предназначены более мягкие насадки. В зависимости от типа кожи и ее состояния, процедура брашинга для лица может длиться от 5 до 15 минут.

Помимо специальных насадок и скрабов процедура брашинга для лица нуждается в использовании специальных разглаживающих кожу препаратов. Сочетание этих трех составляющих брашинга для лица позволяет сделать кожу гладкой и упругой без последующего специального ухода.

Брашинг для лица: показания и противопоказания

Среди показаний к процедуре брашинга для лица является наличие на коже черных точек (комедонов), расширенных пор и уставшая кожа. Среди противопоказаний важно обратить внимание на тип вашей кожи. Так как любое механическое воздействие на чувствительную кожу может негативно сказаться на ее состоянии, то такой тип кожи не подходит для данной процедуры. Также не стоит прибегать к брашингу для лица при воспалительных процессах на коже и другими заболеваниями. Так как главной целью брашинга для лица является поверхностная очистка кожи от ороговевших частиц, то взрослая кожа с глубокими морщинами не сможет поддаться эффекту, и процедура окажется просто бесполезной.

Брашинг для лица можно проводить в любое время, эта процедура не требует специально подготовки или значительных временных затрат. При этом выполняется она довольно просто и ничего кроме приятных ощущений вы во время самой процедуры испытывать не будете. После одной процедуры брашинга для лица вы ощутите, какой нежной и гладкой может быть ваша кожа без операций и специальных средств.

Woman.ru