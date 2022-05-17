«Правило тарелки»: как составить рацион, чтобы в нем было больше витаминов

Разнообразие фруктов и овощей на прилавках магазинов не всегда помогает обеспечить полноценный рацион и достаточное количество витаминов на нашем столе.

Почему современному человеку не хватает витаминов

"За последние 200 лет образ жизни человека существенно изменился во многих аспектах: экологическая обстановка ухудшилась, уровень стресса увеличился, а физическая активность уменьшилась", - рассказывает нутрициолог и основатель образовательного центра "Академия Нутрициологии" Станислав Шереметьев. Появление машинного труда и преобладание умственного труда над физическим привело к сокращению калорийности питания и количеству потребляемой пищи.

Раньше среднестатистический человек тратил 3000-4000 ккал в сутки, сейчас - 2000-2500. Питание тоже изменилось: люди стали потреблять больше рафинированных продуктов (сахар, сладкие напитки, снеки) и меньше цельных (овощи, фрукты, ягоды, семена и орехи).

Еще одна причина дефицита нужных нам элементов - изменившиеся технологии сельскохозяйственной промышленности. Крупные производства используют одни и те же земельные участки многократно. Происходит истощение земли, а применяемые минеральные удобрения имеют достаточно ограниченный состав минералов, что отражается на минеральной ценности выращиваемых продуктов.

Скоропортящиеся овощи, фрукты и ягоды собирают в недозрелом виде, что влияет на количество содержащихся в них витаминов. Таким образом большинство современных продуктов промышленного производства часто содержат меньшее количество витаминов и минералов, чем те же продукты 100-200 лет назад.

Как получать больше витаминов из привычных блюд

Так как организм человека не способен самостоятельно вырабатывать необходимые ему витамины и минералы, единственно верным выходом будет разработка комплексного рациона, состоящего как из животных, так и растительных продуктов, с преобладанием последних.

Мясо, рыба, морепродукты, кисломолочные продукты, яйца обеспечат нас основными источниками жирорастворимых витаминов (А, Е, D), а также легкоусвояемого железа, витамина В12, цинка. Растительные продукты - отличные источники остальных витаминов группы В (В1, В2, В3, В5, В6, В9), витамина С, К, йода.

При самостоятельном составлении полноценного, сбалансированного рациона поможет "правило тарелки". Его можно использовать для составления каждого приема пищи:

половину тарелки должны заполнять разнообразные разноцветные овощи;

oдну четвертую отведите для цельных круп или бобовых;

оставшуюся часть займут полноценные белки.

Для перекусов подойдут различные комбинации из фруктов и сухофруктов, ягод, семян и орехов.

Как понять, каких витаминов вам не хватает

Чаще всего взрослым людям, живущим в больших городах, не хватает магния, железа, йода, селена, цинка, витаминов В9, В12, D. Но не стоит назначать себе прием витаминов без консультации со специалистом и без сдачи соответствующих анализов. Как правило, иммунолог прописывает следующие анализы (для определения того, каких веществ не хватает именно вам):

клинический анализ крови (фокус на показатели: гемоглобин, MCV, MCHC, MCH);

анализ на витамин D (оптимум 50-70 нг/мл);

анализ на гомоцистеин (оптимум не выше 7 мкмоль/л);

анализы щитовидной железы;

магний в сыворотке крови (оптимум 0,9-1,0 ммоль/л);

цинк в сыворотки крови (оптимум 1400-1800 мкг/л).

Стоит ли постоянно принимать витаминные комплексы

Несмотря на грамотное составление рациона и постоянный контроль уровня микронутриентов в организме, у человека, к сожалению, отсутствует способность накапливать необходимые вещества впрок. Поэтому один из видов поддержки - дополнительный прием нужных добавок.

В современном мире для компенсации нехватки витаминов в питании существуют специальные комплексы, которые могут помочь в поддержании адекватного уровня витаминов и минералов в организме. Помните, что эти поддерживающие добавки должны быть дополнительным источником, а никак не преимущественным, поэтому основное количество микронутриентов желательно набирать из обычных продуктов.

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