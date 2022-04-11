Польза шпината: овощ с королевскими корнями

Современные диетологи причисляют шпинат к пятерке наиболее полезных продуктов в мире. В чем же польза шпината и почему он заслуживает столь высокие оценки ученых?

Целебные свойства и реальная польза шпината

Польза шпината обусловлена составом этого овоща, в который среди прочего входят: полезнейший фолат (витамин группы В, отвечающий за нормальное развитие клеток тканей и крови), витамин С, провитамин А, калий, магний, витамин К и каротиноиды. Каротиноиды довольно редко встречаются в продуктах питания, но в полезном шпинате они присутствуют в избытке. Эти вещества эффективно защищают от макулодистрофии - основной причины резкого ухудшения зрения в преклонном возрасте. Кроме того, шпинат крайне полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, что делает его обязательным продуктом для диеты пожилых людей.

Благодаря каротиноидам, шпинат не только сохраняет нам острое зрение на долгие годы. В комплексе с витамином К, эти вещества эффективно предотвращают размягчение и разрушение костной ткани, что лишний раз доказывает пользу шпината для людей преклонного возраста.

Фолат, входящий в состав шпината, действительно оказывает положительное влияние на процесс кроветворения и на процесс обновления клеток. Но также фолат принимает участие и в профилактике инсультов, благодаря способности нормализовать артериальное давление и укреплять стенки сосудов. Наконец, недавние исследования калифорнийских медиков показали, что фолат, которым так богат полезный шпинат, тормозит образование раковых опухолей - например, резко снижает риск развития рака легких у людей, которые после длительного стажа резко бросили курить.

Кроме уже перечисленных полезных веществ, в состав шпината входят также бета-каротин (польза которого для здоровья сердца уже не единожды доказана), витамин В12 (рибофлавин, которые является важнейшим участников процесса расщепления жиров, белков и углеводов) и клетчатка. Нередко также шпинату приписывают высокое содержание железа и, соответственно, отмечают пользу шпината для людей, страдающих анемией. Но, увы, это ошибочное представление.

Мнимая польза шпината: миф о железе

Действительно, неизвестно по каким причинам, но среди обывателей сложилось мнение, будто шпинат богат железом и поэтому полезен при анемии. Однако любой ботаник и опытный диетолог вам подтвердит, что чашка отборного сырого шпината едва ли содержит и 1г железа. Да и этот жалкий грамм из-за присутствия в шпинате щавелевой кислоты усваивается человеческим организмом из рук вон плохо.

С другой стороны, способность шпината быстро укреплять защитные функции иммунитета не раз подтверждена и доказана, что делает шпинат весьма полезным продуктом для диеты, цель которой укрепить иммунитет человека перед каким-либо серьезным испытанием (будь то хирургическая операция или роды, отъезд в другую климатическую зону или надвигающаяся эпидемия гриппа и т.п.).

Woman.ru