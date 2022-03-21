Кефирная диета на 7 дней: строго, но эффективно!

Кефирная диета на 7 дней полностью соответствует своему названию: главным продуктом в ней является кефир - известный кисломолочный напиток. К счастью, в шесть из семи дней базового плана кефирной диеты к нежирному кефиру добавляется еще один низкокалорийный продукт (и каждый день - разный!). Но даже при кажущемся "разносоле" эта кефирная диета все равно справедливо считается одной из наиболее аскетичных и строгих. А значит, она требует хорошей информационной подготовки!

Кефирная диета на 7 дней, при всей своей строгости, формально не относится к числу жестких монодиет - то есть в течение недели вы можете добавлять "в компанию" к кефиру ежедневно один-два других низкокалорийных продукта. Например: огурцы и зелень, печеный картофель, фрукты. Cуточный рацион - 1500 мл кефира + от 100 до 400 гр дополнительного продукта. Подобное меню вкупе с железной волей дают впечатляющий результат: до минус 7 кг за неделю.

Появление кефира в России: история как в кино

Сегодня кефир считается одним из традиционных российских продуктов, а кефирная диета популярна многие годы. Однако в действительности его начали производить на территории современной России не так давно - чуть больше 100 лет назад, а к появлению кефира в нашем меню привела занятная криминально-романтическая история. Благодаря ее удачному окончанию сегодня нам доступна кефирная диета на 7 дней.

Недельная кефирная диета относится к числу экспресс-диет для скорейшего похудения и чаще всего используется для того, чтобы быстро "прийти в форму" к какой-либо торжественной дате, к отпуску и т.п.

Рецепт ей, конечно, сходу никто не дал, но в нее без памяти влюбился местный князь Бекмурза Бакчоров, организовавший ее похищение. Коллеги Сахаровой забили тревогу, когда она не вернулась домой, и полиция довольно быстро поймала незадачливого "жениха" и его сообщников, освободив ученую красавицу. Для семьи Бакчорова, потомка древнего рода, инцидент мог обернуться серьезными политическими проблемами, поэтому князь был готов на многое, чтобы не доводить дело до суда.

Находчивая Ирина Сахарова сказала, что готова все простить за 10 фунтов кефирных грибков. Ее просьбу Бекмурза с облегчением выполнил, и вскоре пациенты Боткинской больницы, а вслед за ними все москвичи и россияне начали пить приятный кисловатый густой напиток, так благотворно влияющий на пищеварение и самочувствие.

Кстати, князь Бакчоров тоже сделал карьеру в пищевой отрасли - он вошел в историю как один из крупных поставщиков карачаевской ягнятины для русских ресторанов в Москве и Париже. Но это совсем другая история...

Как выбрать кефир для диеты

Итак, на что следует обращать внимание, чтобы кефирная диета на 7 дней удалась? Посмотрим внимательно на сам продукт.

Производство кефира в России регулируется государственным стандартом (ГОСТ, для кефира действует Р 52093-2003), и, согласно утвержденным технологическим требованиям, в качественном кефире на 100 гр должно содержаться:

2,8 г белка

от 0,5 до 8,9% жира.

В течение срока годности количество колоний образующих единиц (КОЕ) полезных бактерий не может падать ниже показателя 10 в седьмой степени, а дрожжей - 10 в четвертой степени.

Живая культура микроорганизмов, содержащихся в кефире - главная ценность для кефирной диеты на 7 дней. Кефирная закваска представляет собой симбиоз двух десятков "грибков", в числе которых, помимо отдельно описанных ГОСТом дрожжей, содержатся молочнокислые стрептококки, палочки и уксуснокислые бактерии.

В кефире, продающемся с приставкой "био" используются немного другие заквасочные препараты так называемого прямого внесения, в числе которых, например, ацидофильные палочки и бифидобактерии. Считается, что они отличаются особой жизнестойкостью и достаточно долго не разрушаются, успевая за время прохождения через ЖКТ качественно повлиять на кишечную флору. Такой "бонус" тоже является плюсом для кефирной диеты.

Срок годности кефира - прямой показатель его реального качества, а качество основного продукта трудно переоценить, если вам предстоит кефирная диета на 7 дней или еще более долгий срок.

Большой срок хранения с высокой долей вероятности свидетельствует о том, что в производстве применялись так называемые стоп-добавки, не дающие микроорганизмам развиваться. Бактерии отправляются в таком кефире в своеобразный анабиоз, который прекращается, как только бутылку открывают и кефир получает доступ кислорода. Поэтому "кефиры" с длительным сроком хранения, будучи открытыми, портятся буквально за день даже в холодильнике.

Кефирная диета на 7 дней базируется на кефире жирностью не более 1%. По полезным свойствам он эквивалентен классическому 2,5-процентному кефиру, но имеет немного другую консистенцию и содержит, соответственно, меньше жиров и калорий. Калорийность 100 мл кефира 1% - 40 ккал.

Разновидности кефирной экспресс-диеты

Существует несколько разновидностей кефирной диеты, но все их объединяют три общих принципа:

1. продолжительность 7 дней;

2. основной продукт в течение дня - кефир, дополнительный - определенное количество низкокалорийной белковой или углеводной еды;

3. четкий график приема пищи (6 раз в день через равные промежутки, последний - не менее чем за 2 часа до сна).

Кефирная диета на 7 дней в некоторых схемах предусматривает ограничение жидкости до 500 мл собственно кефира в день. Мы рекомендуем вам воздержаться от такой кефирной диеты, поскольку она может вызвать обезвоживание с тяжелыми или даже необратимыми последствиями.

На все время кефирной диеты следует отказаться от сахара, соли, черного чая и кофе. Без ограничений можно пить простую чистую воду и травяной чай.

Базовая кефирная диета на 7 дней

Первый день. Пол-литра кефира 1% жирности и 400г печеного картофеля (без соли).

Второй день. Пол-литра кефира 1% жирности и 400г творога с малым процентом жирности.

Третий день. Пол-литра кефира 1% жирности и 400г фруктов (кроме винограда и банана).

Четвертый день. Пол-литра кефира 1% жирности и 400г вареных куриных грудок.

Пятый день. Пол-литра кефира 1% жирности и 400г фруктов (кроме винограда и банана).

Шестой день. Разгрузочный день. Ничего кроме 1,5л воды без газа.

Седьмой день. Пол-литра кефира 1% жирности и 400г фруктов (кроме винограда и банана).

Кефирная диета на 7 дней с протеином

Строится по той же схеме, что и базовая, но два из фруктовых дней (на выбор - третий и пятый или пятый и седьмой) заменяются на дни с постным мясом или куриным филе (около 400 г в день).

"Голодная" кефирная диета на 7 дней

Количество кефира увеличивается до 2 литров в день, а порции дополнительных продуктов, наоборот, уменьшаются с 400 до 100 гр.

Яблочно-кефирная диета на 7 или 9 дней

Очень строгая диета, которая однозначно не подходит людям с высокой кислотностью желудка.

Меню на день: 6 приемов пищи, на каждый из которых приходится 1 стакан кефира + 1 яблоко любого размера.

Другой вариант яблочно-кефирной диеты: 3 дня только кефир (1,5 литра на день), 3 дня только яблоки (до 1,5 кг), 3 дня только кефир. Можно пить простую воду.

Форма подачи основных ингридиентов не важна - яблоки можно тереть и смешивать с кефиром или запекать без сахара (если очень плохо без сладкого, можно добавить ложку меда).

Более щадящий вариант - использовать меню яблочно-кефирной диеты для разгрузочного дня в рамках нормального рациона.

Как выйти из кефирной диеты

Выход из кефирной диеты на 7 дней должен быть максимально плавным. Организм, пусть и не на долгий период, но все же привык получать малые порции пищи. Поэтому резкий возврат к прежнему рациону может быть не только вреден, но и стать причиной некоторых заболеваний желудочно-кишечного тракта.

После окончания кефирной диеты на 7 дней желательно отказаться минимум на такое же время от выпечки из белой муки, жирной и сладкой пищи - это, кстати, не только поможет обмену веществ более-менее мягко вернуться в нормальный режим работы, но и продлит эффект кефирной диеты.

Помните, что любая монодиета и диета, предусматривающая серьезное ограничение состава или количества потребляющих продуктов, может вызывать опасность для здоровья. Крайне не рекомендуется злоупотреблять монодиетами и экспресс-диетами и входить в них чаще чем раз в полгода.

Woman.ru