Грязевые ванны: древнейший способ стать моложе

Грязевые ванны - одни из старейших спа-процедур.

Грязевые ванны - это древнейший метод лечения с использованием природных факторов. Их при многих заболеваниях применяли в Древнем Египте, Древнем Риме, Индии. Одним из самых древних можно считать лечения грязями в Крыму, о чем свидетельствуют записи Плиния Старшего. Впрочем, мы и сейчас на том же самом месте можем ощутить всю пользу грязевых ванн.

Грязевые ванны: виды грязей

Грязевые ванны - часть грязелечения, которая является одной из очень эффективных процедур. Лечебной эффект грязевой процедуры зависит от размера участка на который наносится грязь, от температуры и физико-химических свойств лечебной грязи, и от продолжительности самой процедуры. Лечебная грязь - это природное образование, которое состоит из воды, минеральных и органических веществ. Существуют различные виды грязи, которые отличаются друг от друга составом и свойствами.

Иловая сульфидная грязь. Такая грязь образуется в солёных водоёмах и имеет чёрный цвет. В этом виде грязи содержится много минеральных компонентов.

Сапропелевая грязь. Эта грязь образуется на дне открытых водоёмов со стоячей водой. Окраска бывает коричневая, синевато-чёрная, голубая, тёмно-оливковая и даже розовая. Эта грязь богата микроэлементами (йодом, бромом, кобальтом и т. д.). Сапропелевая грязь мягко действует на организм, что позволяет использовать её при многих заболеваниях.

Торфяная грязь. Она образуется в болотистых местах, имеет тёмно-бурый цвет и богата органическими веществами.

Различные грязи, имея разный состав и разные свойства, оказывают терапевтическое и физиологическое действие на организм. Одним из основным лечебным факторов является тепло. Использование грязи помогает снять боль, повышает тонус, влияние грязи проявляется противовоспалительным и рассасывающим эффектом.

Процедура грязевых ванн

Грязевые ванны очень широко применяются на многих курортах и в лечебных учреждениях. Грязевые ванны создают хороший контакт кожи с лечебной грязью, температура грязи распределяется равномерно, а кожные рецепторы подвергаются воздействию различных компонентов.

Сегодня грязевые ванны применяются для:

сохранения молодости;

детоксикации кожи;

снятия мышечного напряжения;

сопротивления воспалительным процессам;

избавления от боли в суставах при артрите;

для исцеления ревматизма, болезни позвоночника, мышечной атрофии, псориаза, экземы, хронических гинекологических заболеваний и хронических заболеваний внутренних органов;

кроме того, грязевые ванны полезны при устранении посттравматических и послеоперационных последствий.

Перед грязевой ванной обязательно надо принять душ, чтобы полностью приготовить кожу к процедуре. После душа садитесь в ванну, наполненную грязью при температуре около 60°С. Следующие 12 минут - пока вы находитесь в ванне - вас может клонить в сон из-за тепла, пара и успокаивающих свойств грязи. По истечении положенного времени вам придется выбираться из ванной, еще один душ после ванны - теперь уже неотвратимая необходимость.

После грязевой процедуры обычно следует минеральная ванна, успокаивающая, наполняющая энергией и бодростью. После этого специалисты еще рекомендуют паровую ванну и энергичный массаж, чтобы полностью ощутить все преимущество грязевой ванны.

Грязевые ванны: противопоказания

Насладиться пользой таких ванн не удастся тем, кто страдает:

заболеваниями в острой стадии;

хроническими заболеваниями в стадии обострения и осложненными острогнойными процессами;

психическими заболеваниями(эпилепсия, все формы наркомании);

заболеваниями крови в острой стадии и в стадии обострения;

часто повторяющимися кровотечениями различного происхождения;

хроническими профессиональными заболеваниями с затяжным течением после острого отравления и с тяжелой степенью хронической интоксикации;

кахексией любого происхождения;

циррозом печени;

венерическими заболеваниями в острой стадии;

острыми инфекционными заболеваниями до окончания срока изоляции;

злокачественными новообразованиями;

бронхиальной астмой в период цветения (май - июль).

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