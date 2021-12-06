Почему возникает крапивница и как с ней бороться

Считается, что каждый третий житель Земли хотя бы раз в жизни ощутил, что такое крапивница. Некоторые встречаются с ней только однажды, а кто-то долгое время мучается от этого недуга.



Крапивница заявляет о себе сразу. Не заметить её невозможно. Внезапный нестерпимый зуд, характерные волдыри, слегка возвышающиеся над покрасневшей кожей, конечно же, доставляют человеку немало проблем.



Крапивница - собирательное название недуга, который включает в себя аллергические и неаллергические заболевания.



По статистике аллергическая крапивница встречается у одного человека из десяти. Причины аллергической крапивницы:

• лекарственные препараты;

• пищевые аллергены;

• домашняя пыль;

• укусы насекомых;

• шерсть животных.



Если исключить выше перечисленные причины, остальные случаи крапивницы могут сопутствовать любым хроническим заболеваниям. Наиболее часто крапивница возникает при:

• желудочно-кишечных патологиях;

• эндокринных забоолеваниях;

• паразитарных инфекциях;

• вегето-сосудистых нарушениях;

• психо-эмоциональных и физических перегрузках.



Крапивницу могут вызвать холод, солнце, вибрация, механическое давление на кожу (ремни, пряжки, резинки).



Под влиянием неблагоприятных факторов клетки начинают выделять под кожу биологически активные вещества, которые в свою очередь нарушают проницаемость мелких сосудов, раздражают нервные окончания. Результат - кожный зуд и волдыри.



Если крапивница аллергическая, в борьбу включается иммунитет, что приводит к аллергической реакции.



Не аллергическая крапивница сопровождается обострением хронических заболеваний.



Какого-то определенного места появления волдырей нет. Они могут появиться в одном месте или сразу распространиться по всему телу. Наиболее часто волдырями покрываются руки, грудь, лицо, ноги.



Крапивница - опасное заболевание. Осложнения при крапивнице не возникают, но болезнь проходит несколько стадий развития. Наиболее опасная стадия - отёк Квинке, который может развиться в области лица, ног, рук. Очень опасен отёк всего организма, особенно его внутренних органов. В этом случае больному как можно быстрее должна быть оказана скорая медицинская помощь.



Врачи советуют при обострении крапивницы принять одну антигистаминную таблетку. Подойдут: кестин, телфаст, эриус, зиртек.



При очень сильном обострении заболевания для облегчения состояния больного необходимо сделать ему укол тавегила. Из всех антигистаминных препаратов только тавегил подходит для внутримышечного или внутривенного введения.



Не теряйте время, принимая супрастин. При крапивнице этот широко известный антигистаминный препарат не принесет желаемого результата.



Для успешного лечения крапивницы необходимо установить причины, вызвавшие развитие болезни. Если провоцирующий фактор найден и быстро устранен, крапивница пройдет сама.



При подозрении на аллергическое заболевание придется сдать биохимический анализ крови. Постановку кожных проб в период обострения обычно не делают, только в период ремиссии. Важно, чтобы перед пробами человек несколько дней не принимал никаких противоаллергических препаратов.



В сложных случаях, когда сразу не удается установить причину недуга, нужно пройти полное обследование: сдать многочисленные анализы, проконсультироваться у других специалистов: гастроэнтеролога, эндокринолога, гинеколога, ревматолога, психоневролога.



Доказано, что заболевания щитовидной железы иногда сопровождаются крапивницей. Женщинам с проблемной щитовидной железой не рекомендуют носить одежду и бижутерию из искусственных материалов.



Острая крапивница длится шесть недель. Если за это время заболевание не прошло, оно рассматривается как хроническое. Женщины страдают крапивницей в два раза чаще, чем мужчины.



Если причина крапивницы не выявлена, избежать повторного всплеска недуга не получится. Однако, если укреплять иммунитет, регулярно бороться с грибковыми, паразитарными, хроническими заболеваниями, можно добиться довольно длительного затишья крапивницы.



Особенно важно не допускать паразитарных заболеваний. К сожалению, в последнее время участились случаи заражения лямблиями, которые паразитируют в желчевыводящих протоках. Эти микроорганизмы являются причиной не только крапивницы, но и болей в желудке, в области печени. Именно поэтому важно пройти полное обследование и выявить причину крапивницы.



Мазями крапивницу не лечат. Мазь может оказать помощь только на некоторое время, но от болезни не избавит. Антигистаминные препараты также снимают симптомы, но не лечат причину. Кроме этого частый прием ангистаминных препаратов не полезен для организма.



Встречается немало людей, "повернутых" на идее очистки крови при помощи слабительных средств. Среди такой категории граждан нередки случаи возникновения крапивницы. Прием сильных слабительных средств без острой необходимости держит кишечник в постоянном состоянии раздражения и аллергенам легче всосаться и попасть в кровь.



Чтобы не провоцировать повторный приступ крапивницы, постарайтесь не носить тесную одежду, особенно из искусственных тканей. По возможности откажитесь от ремней и пряжек, искусственной бижутерии. Не забывайте о санитарно-гигиенических нормах, чаще мойте руки, тщательно мойте овощи и фрукты, мясо и рыбу. Соблюдайте правила хранения пищевых продуктов. Во время лечите возникающие заболевания. Укрепляйте иммунитет. Если вы аллергик, избегайте употребления и взаимодействия с раздражающими факторами.

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