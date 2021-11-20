Кожа рук: 9 гарантированных способов сохранить ее красивой и здоровой в холода



Кожа рук регулярно подвергается испытаниям со стороны факторов внешней среды. Это и постоянный контакт с мылом и антисептиками, и воздействие средств бытовой химии, и различные кулинарные эксперименты. А в межсезонье добавляются также перепады температур и влажности внутри и вне помещения. Очевидно, что коже рук нужна помощь в восстановлении и поддержании здоровья кожного барьера. Рассмотрим подробнее различные варианты такой дружеской поддержки.

Крем для рук как средство защиты: как часто его надо использовать

Регулярный домашний уход - основа здоровья кожи рук. Крем для рук можно использовать от 2 до 5 раз в день, обновляя его по мере необходимости. Желательно, чтобы ваше средство полноценно питало и увлажняло кожу. Ищите в составе церамиды, холестерол, свободные жирные кислоты, фитосфингозин, гиалуроновую кислоту, глицерин. Это те компоненты, которые полноценно восстанавливают кожный барьер, создавая ощущение гладкости и увлажненности кожи. Важно, чтобы средство быстро впитывалось, не оставляя ощущения липкости, и не смывалось сразу при повторном мытье рук, сохраняя длительное чувство комфорта.

Как сделать так, чтобы привычка регулярно пользоваться кремом для рук появилась сама собой? Небольшой трюк: ставьте тюбик с кремом так, чтобы сложно было про него забыть. Или положите еще одну упаковку в сумочку или в машину, то есть туда, где вы с большой долей вероятности его найдете и вспомните о необходимости использовать крем.

Как можно дополнительно помочь рукам

Вам помогут маски и парафиновые аппликации. Их можно делать как в салоне красоты, так и в домашних условиях. Например, когда вы занимаетесь домашними делами и надеваете перчатки, хорошим вариантом будет использовать кремовую маску для рук. Последовательность нанесения в данном случае будет такой:

- вымыть руки

- высушить их полотенцем

- нанести толстым слоем маску для рук

- надеть перчатки

- заниматься домашними делами, желательно в теплой воде, чтобы усилить действие маски

через 30 минут снять перчатки, смыть остатки маски, высушить руки и нанести крем. Повторять подобный "активный уход между делом" можно 2-3 раза в неделю.

Что касается парафиновых аппликаций, удобнее доверить эту процедуру профессионалам. Но если вы хотите поэкспериментировать дома, то не забудьте, пожалуйста, о необходимости нанести плотный слой крема или маски под парафин, чтобы избежать возможного ожога кожи.

9 основных правил ухода за кожей рук в осенний период

В период межсезонья наша кожа подвергается перепадам температур, воздействию холодного ветра, отопления в помещениях. Организм наш испытывает стресс, результат может быть виден на коже рук и ногтях, так как это индикатор здоровья человека.

Есть основные правила ухода за кожей и ногтями в холодное время года, которые помогут избежать такой неприятной, досадной проблемы!

1. Регулярно используйте именно питательный крем для рук в течение дня.

2. Мойте руки только теплой комфортной водой. Чрезмерно горячая вода приводит к сухости кожи, а холодная - вызывает ее шелушение. При этом всегда тщательно вытирайте руки, поскольку обильная влажность нарушает водно-липидный баланс кожи.

3. Защищайте кожу рук от холода. За 10 минут до выхода из дома наносите защитный крем.

4. Носите перчатки и варежки только из натуральных материалов - кожа, шерсть, хлопок, так как в синтетических материалах кожа не дышит, потеет и теряет влагу. Надевать их лучше в помещении, перед выходом.

5. Мойте посуду и убирайте в резиновых перчатках, поскольку химия, которая содержится в моющих средствах, разрушает pH-баланс кожи, появляются сухость, стянутость кожи и заусеницы.

6. Следите за кутикулой. Если ваша кутикула быстро разрастается, есть заусенцы, то ее нужно 3-5 раз в день смазывать специальным маслом или кремом для кутикулы.

7. Придерживайтесь здорового питания, потому что красота идет изнутри. Сократите количество соленой, острой, сладкой и жирной пищи. Придерживайтесь здоровых привычек. И соблюдайте питьевой режим. Пользуйтесь увлажнителями воздуха в помещениях.

8. Ухаживайте за ногтями. Регулярный правильный маникюр также важен для поддержания ваших рук в идеальном порядке. Не снимайте сами гель-лак, доверьте это профессионалу! В салонах предлагают различные средства для витаминизации и защиты ногтевой пластины. Рекомендую присмотреться и пользоваться.

9. Проще регулярно ухаживать за кожей рук, чем потом стараться исправлять результаты изменений кожи, поэтому 1-2 раза в неделю радуйте свои руки домашним спа-уходом. Попробуйте салонные профессиональные спа-процедуры. Они не только подарят расслабление и комфорт, но еще и эффективный уход - воспользуйтесь предложением вашего мастера.

"Как ухаживать за руками осенью, чтобы сохранить кожу и ногти здоровыми? Это самый часто задаваемый вопрос всех клиентов салона. Первое, что я посоветую: замените увлажняющий крем на более питательный и старайтесь наноситесь его после каждого мытья рук. Основную часть продукта наносите на тыльную сторону, активно втирая крем в кутикулу, чтобы избежать сухости и ее быстрого нарастания. 1-2 раза в неделю лучше наносить питательные маски на руки, можно использовать и крем, но более обильно. Сделайте своего рода "коктейль": смещайте питательный крем с натуральным маслом (миндаля, например) и нанесите плотным слоем на руки, затем наденьте тканевые перчатки. Через 5-10 минут кожа будет нежной и напитанной. Ну и, конечно, надевайте перчатки! Это самая главная защита вашей кожи в холодное время года!", - советует топ-мастер студии Poroshok Максим Корбан.

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