4 простых правила, которые продлят молодость лица

Лицо - визитная карточка каждой женщины. Но как сохранить молодость и свежесть на долгие годы, не прибегая к пластической хирургии и прочим дорогостоящим методам? К счастью, некоторые процедуры и упражнения можно делать самостоятельно, не выходя из дома. Мы поможем разобраться, какие из них подарят вам здоровый и привлекательный внешний вид, придадут уверенности и бодрости.

Контрастное умывание

В чем польза?

Во-первых, под действием перепада температур усиливается подкожная циркуляция крови, в результате лицо приобретает здоровый цвет. Во‑вторых, во время контрастного умывания кровеносные сосуды выполняют своеобразную гимнастику - то активно расширяются, то моментально сокращаются. Данный процесс тонизирует мышечные ткани лица, вырабатывая устойчивость к возникновению мимических морщин.

Как делать?

Начните умываться теплой водой, а через 10−15 секунд ополосните лицо холодной, затем сразу горячей водой. Повторить процедуру несколько раз. Так вы стимулируете крово- и лимфообращение в тканях, что способствует быстрому избавлению от отечности. Специалисты советуют повторять процедуру каждый день утром и вечером.

Противопоказания

К контрастным умываниям с осторожностью должны относиться люди с расширенными или хрупкими капиллярами, вегетативным неврозом, болезнями кровеносной и сердечно-сосудистой систем, а также те, в организме которых протекает любой воспалительный процесс - ангина, цистит и т. д.

Механический пилинг

В чем польза?

Данная процедура помогает избавляться от отмерших и огрубевших частичек эпителия, выравнивает рельеф, а также очищает поры и придает лицу свежесть и сияние.

Как делать?

Для проведения механического пилинга в домашних условиях используются:

скрабы - содержат в своем составе мелкие абразивные частицы, например, измельченные косточки абрикоса или орехов, кофе, сахар. С их помощью вы легко очистите кожу лица от мертвых клеток, удалите загрязнения и откроете забитые поры;

гоммаж - разновидность скраба, выполняющая более нежное и бережное воздействие. Лучше всего подойдет обладательницам тонкой и чувствительной кожи;

маски или крема с эффектом пилинга - еще одна альтернатива скрабам. Такие средства, как правило, воздействуют на кожу более мягко и глубоко, помогают удалить чрезмерную жирность и пигментацию.

Скрабы и прочие средства наносятся на влажную кожу и растираются легкими движениями, без особого нажатия, а затем удаляются ватным диском, смоченным в теплой воде, либо в отваре трав.

Противопоказания

Процедура пилинга противопоказана при выраженном куперозе, сильном воспалении или раздражении кожи.

Массаж

В чем польза?

Данная процедура является неплохой зарядкой для мышц лица, в результате которой улучшается кровообращение, разглаживаются морщинки, а кожа становится гладкой и упругой. Кроме того, массаж лица позволяет за короткий срок уменьшить отечность.

Как делать?

Практически всем под силу освоить методики самомассажа. Но прежде необходимо тщательно изучить массажные линии, проходящие по вашему лицу:

от подбородка до кончиков ушей

от уголков рта к ушной раковине

от крыльев носа к вискам

от середины лба к вискам

Перед началом процедуры обязательно очистите лицо от любых косметических средств, оставив лишь увлажняющий крем либо масла. Затем необходимо лечь и расслабиться. Начните слегка постукивать подушечками пальцев по коже в разных направлениях по массажным линиям, либо похлопывать себя ладонями по щекам, лбу и подбородку. Также можно слегка пощипать кожу лица, чтобы улучшить кровообращение. После массажа дайте лицу немного отдохнуть, а спустя 7-10 минут умойтесь теплой водой.

Противопоказания

Противопоказанием для массажа являются любые кожные заболевания, в том числе купероз и прыщики.

Фейсфитнес

В чем польза?

Лицевые мышцы с возрастом теряют тонус, в результате чего контуры лица постепенно начинают опускаться, а кожа становится дряблой. Для борьбы с неприятными изменениями полезно укреплять лицевую мускулатуру с помощью фейсфитнеса. Выполняя необходимые упражнения, вы не только включите в работу мышцы лица, но и улучшите кровообращение и движение лимфы в тканях.

Как делать?

В гимнастике для лица крайне важна техника выполнения упражнений, иначе вы можете нанести себе вред. Начать осваивать комплекс упражнений можно уже сегодня.

Противопоказания

Как и в любом виде спорта, к занятиям фейсфитнесом имеются некоторые противопоказания: выраженная гипертензия, гипертонический криз, воспалительные заболевания лицевого и троичного нерва, инъекция ботокса, а также недавно перенесенная пластическая операция.

cosmo.ru