Диета для сердца и сосудов. Важно знать каждому! - ФОТО (R)

Сердечно-сосудистая система играет важнейшую роль в организме человека. Именно она обеспечивает поступление кислорода к органам, переносит питательные вещества и удаляют токсины и отходы.

Правильный рацион помогает справиться с недугами, решить множество проблем с пищеварением и наладить работу всех внутренних систем. В то же время неправильно подобранная диета может усугубить протекающие, пусть даже незаметно, болезни.

При изучении распространения сердечно-сосудистых заболеваний было замечено, что европейцы, живущие на морских побережьях, меньше страдают от сердечных болезней - чем, например, американцы.

Оказалось, что всё дело в питании итальянцев, французов, греков, испанцев: в их рационе преобладают полезные продукты для сердца и сосудов. На их землях круглый год достаточно свежих плодов, а в водах - морепродуктов.

Продукты для сердца - это обязательное наличие жирных кислот, витаминов и минералов. Их наличие уменьшает вероятность сердечных приступов, инфарктов и инсультов. Пора и вам познакомиться с ними!

Рыба.

Употребление жирной рыбы, в которой содержится большое количество омега-3 жирных кислот, повышает эластичность сосудов, ускоряет процесс восстановления. Рыба с высоким содержанием Омега-3 жирных кислот - лосось, кета, сардины, макрель, анчоусы, палтус и тунец.

Продукты с альфа-линолевой кислотой (АLA)

Это природная жирная кислота, содержащаяся в мясных и молочных продуктах. Она обладает антидиабетическим и противовоспалительным действием, может нормализовать кровяное давление и даже помогает бороться с раком. Источники этого соединения - топленое масло, греческий сыр фета, а также растительные масла, орехи и семечки и бобовые.

Вкусные травы

Используйте их, как замену сахару и соли. Базилик обладает противовоспалительными свойствами и помогает регулировать уровень глюкозы в крови. Мята и орегано обладают антиоксидантными свойствами и богаты железом.

Темно-зеленые плоды и огородная зелень

Капуста, сладкий перец , шпинат, спаржа, брокколи и руккола, содержат витамины, клетчатку, минералы (например, магний и калий) и фитонутриенты, таких как полифенолы и каротиноиды. Исследования показали, что увеличение потребления полифенолов с пищей может значительно улучшить состояние сердечно-сосудистой системы. Зелень является источником витаминов группы В и фолиевой кислоты. Эти вещества, особенно фолиевая кислота, защищают сосуды от образования сгустков и укрепляют стенки артерий.

Красные овощи и фрукты

Фрукты и овощи красного цвета содержат большое количество фитохимических соединений, ликопин (природный антиоксидант, который придает определенным продуктам красноватый цвет) и антоцианы. В том числе и благодаря им поддерживается здоровая работа сердца, а еще улучшается память и снижается риск заболевания раком.

Кстати, именно поэтому в составе комплекса для поддержания здоровья сердца Lactoflorene Холестерол содержится красный ферментированный рис, который блокирует синтез холестерина в печени. В его составе есть и бифидобактерии: они ограничивают обратное всасывание холестерина из кишечника после того, как он расщепляется в печени.

Комплекс Lactoflorene Холестерол можно принимать не только в случае повышения уровня холестерина, но и в целях профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Lactoflorene Холестерол способствует поддержанию уровня холестерина в норме, оказывает ряд эффектов:

- способствует профилактике и поддержанию нормального уровня холестерина в крови;

- контролирует уровень холестерина у людей, у которых умеренная гиперхолестеринемия;

- снижает риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы;

- поддерживает сердечно-сосудистую систему в норме.

Будьте здоровы!