4 причины почему появляются темные круги под глазами

Если от темных кругов под глазами никак не получается избавиться, лучше разобраться в ситуации.

Темные круги под глазами могут быть признаком заболеваний, которые необходимо лечить. Дерматолог Алина Лукманова назвала причины.

Причины появления тёмных кругов под глазами:

Наследственность. Дело в том, что у людей с этой проблемой в силу генетических причин кожа может быть сильнее пигментирована под нижним веком. Бывает, что тёмные круги под глазами возникают вследствие анатомически близкого расположения венозной сетки к поверхности кожи. Дополнительную роль может сыграть наличие тонкой от природы кожи. Сквозь тонкую кожу могут просвечивать сосуды, и отсюда синюшные круги. Иногда кожа становится тонкой с возрастом, либо в результате похудения, так как истончается подкожно-жировая клетчатка.

Синдром хронической усталости, постоянное недосыпание, частая работа за компьютером и зависимость от мобильного телефона приводят к гипоксии, нарушению микроциркуляции в тканях, венозному застою.

Аллергические и инфекционные реакции организма, заложенность носа. При насморке носовое дыхание нарушается, из-за чего вены расширяются и начинают сильнее просвечивать сквозь тонкую кожу нижнего века. Так и создается впечатление темных или серых кругов под глазами.

Анемии, хронические заболевания сердца, почек тоже могут приводить к появлению "эффекта панды". При решении данной проблемы лучший эффект от комплексного подхода: по возможности устранить причины появления тёмных кругов, использовать домашний уход и профессиональную косметологию.

Отмечу, что крема, сыворотки и патчи при данной проблеме дают временный эффект.

В косметологии наиболее часто с целью коррекции тёмных кругов под глазами применяют следующие процедуры:

- Биоревитализация

- Мезотерапия

- Микротоковая терапия

- Лимфодренажный массаж

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