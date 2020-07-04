Как сжечь больше калорий в жару? - 8 простых способов - ФОТО

Летние платья уже заняли свое твердое место в гардеробе, теперь очередь за купальниками. Для тех, кого до сих пор мучает проблема лишнего веса, рассказываем, как правильно худеть в жару, чтобы быстрее сбросить лишние граммы и не пострадать.

ВСТАВАЙТЕ ПОРАНЬШЕ

Если вы занимаетесь фитнесом нерегулярно, лето - не лучшее время, чтобы увеличивать нагрузку. В жару меняется атмосферное давление, и вы можете заработать проблемы с сердцем и кровеносными сосудами. Продолжайте в расслабленном стиле и присмотритесь к "медленному фитнесу": йоге, пилатесу или стретчингу. Благодаря занятиям низкой активности вы быстрее адаптируетесь к жаре. Совет и для новичков, и для бывалых - снизить в жару интенсивность кардиотренировок и силовых нагрузок на 50%. Любую активность на свежем воздухе можно позволить себе только "с поправкой на термометр" - температура на улице не должна превышать +28 градусов. Так что для пробежки в парке лучше встать пораньше, пока еще не так жарко.

ВЫПОЛНЯЙТЕ "ПРАВИЛО ДЕСЯТИ"

Если вам сложно (или просто не хочется) ходить в фитнес-центр летом, подберите ему более универсальную и простую домашнюю альтернативу. Например, возьмите на заметку "правило 10 раз". Делайте по 10 приседаний каждые два часа или десять выпадов каждый раз, когда выходите из ванной комнаты или кухни. Сможете сжигать по 300-400 калорий ежедневно, не прилагая титанических усилий, и не будете перетруждать организм в жару.

РЕШИТЕ - БАТУТ ИЛИ ДАЧА?

В жаркую погоду нам меньше всего хочется париться в душном зале или прозябать под кондиционером. Замените или "разбавьте" скучные тренировки развлечениями на свежем воздухе - это самым приятным образом скажется на вашей фигуре. Отличный способ завести новых друзей и привести в тонус ноги, плечи и ягодицы - пляжный волейбол. Двигаться по песку гораздо тяжелее - калории сжигать эффективнее: 272 за одну партию. Выбирая летние забавы, предварительно сверьтесь с нашей табличкой.

Фрисби: 100 калорий

Прыжки на батуте: 100 калорий

Танцы: 115-150 калорий

Дайвинг: 120 калорий

Верховая езда: 150 калорий

Садоводство: 160 калорий

Каякинг: 150 калорий

Плавание: 180 калорий

Теннис: 250 калорий

Катание на роликах: 250 калорий

Прогулка на велосипеде по городу: 250 калорий и больше

Прыжки через скакалку: 360 калорий

ВКЛЮЧИТЕ КОНДИЦИОНЕР

Большую роль в процессе нормализации веса играет бурый жир. В отличие от "классического" белого, в нашем организме он не накапливает энергию, а, напротив, помогает ее сжигать. В 2009 году шведские ученые опубликовали результаты исследования, согласно которым на активность бурого жира влияет низкая температура: количество "сгоревшей" глюкозы на холоде увеличилось в 15 раз! Основываясь на этих данных, можно увеличить ежедневный расход калорий на 20%, просто охладив помещение до +16 градусов.

"ЛЯГТЕ НА ПОЛ, ТРИ-ЧЕТЫРЕ"

Все гениальное - просто: сядьте на пол во время просмотра телевизора или "в обнимку" с ноутбуком, и вы будете сжигать больше калорий. Во-первых, на твердой поверхности ваши мышцы находятся в большем напряжении. Во-вторых, вставать с пола куда сложнее, а это дополнительная нагрузка.

ЕШЬТЕ АРБУЗ

Исследователи из Университета Кентукки доказали, что употребление арбуза может оказать существенное влияние на снижение жира в организме. Это отличный низкокалорийный и освежающий вариант для тренировок в жаркий день: арбуз поддерживает стабильный уровень энергии и гидратации - не придется пить калорийные спортивные напитки. Любители бодибилдинга едят его для уменьшения мышечной усталости и быстрого восстановления после тренировок.

ВКЛЮЧАЙТЕ МУЗЫКУ

Большинство людей не представляет занятия спортом или ежедневную рутинную работу без музыки. Зажигательные летние хиты вам в помощь! Быстрая музыка задает ритм и делает тренировки более интенсивными. Стоит музыке замедлиться, и вы непроизвольно теряете темп. Совет пригодится любителям кардионагрузок.

ПРИНЕСИТЕ СТАКАН ВОДЫ... СЕБЕ

В жару количество потребляемой жидкости увеличивается. Каждый раз, когда вы решите пополнить персональные запасы воды, наливайте только половину стакана или бутылки. Придется чаще вставать с насиженного места и совершать "прогулку" к кулеру или на кухню.