Как спать, чтобы не было заломов и отеков?

Как определить, правильно ли вы спите, есть ли у вас морщины сна, и почему они отличаются от мимических морщин?

Почему мы спим неправильно?

Самая распространенная ошибка - сон на боку или животе. Данные позы очень комфортны. Это чисто психологический момент, дающий ощущение безопасности и защищенности, вследствие чего организм успокаивается, и вы засыпаете. Однако эти позы превращают ваш ночной отдых в 6 (а то и 8) часов непрерывного давления на внутренние органы, растягивания и сминания кожи, что в свою очередь провоцирует утреннюю отечность и заломы на лице.

Как понять, что ваши морщины и отеки - последствие неправильного сна

Первые морщины сна начинают формироваться в молодости - сначала это просто заломы, которые исчезают уже через 2 часа после пробуждения. После 30-35 лет такие заломы не проходят и становятся выраженными морщинами, а с возрастом они только усиливаются. Именно поэтому очень важно следить за тем, как (и что немаловажно) на чем вы спите. То же самое происходит и с отеками - после длительного сна "лицом в подушку", когда ваша голова и шея находится в неестественном положении, нарушается отток лимфы. А если она не может правильно циркулировать, то происходит застой в рыхлых тканях, которые расположены на лице, в частности вокруг глаз. Чтобы убедиться в том, что деформация вашей кожи вызвана именно неправильной подушкой, включите фронтальную камеру телефона или поставьте перед собой зеркало. Надавите на лицо ладонью, имитируя контакт с подушкой - примерно так выглядит ваша кожа во время сна. Запомните места образования заломов и уберите руку. Заломы, которые остались, и есть морщины сна.

Как избежать появления морщин сна и отечности?

Самая эффективная профилактика морщин сна - сон на спине. Также эту проблему можно решить с помощью правильной анатомической подушки. При подборе постельных принадлежностей обязательно обращайте внимание на подушку с немного утопленной зоной для головы по центру, которая поможет продлить сон на спине, а также специальными выемками по краям. Именно это поможет уберечь нежную и чувствительную кожу лица от сдавливания во время сна на боку или полуживоте, если вы не готовы менять свою позу сна. Еще одним важным элементом станет специальная наволочка из натурального шелка. За счет своей гладкой и нежной текстуры материал не оставляет следов на коже и сводит к нулю трение, предотвращая появление морщин. Натуральный шелк - прекрасный помощник в борьбе с акне, экземой и прочими дерматологическими напастями. Также попробуйте использовать утяжеленное одеяло с наполнителем из стеклянных микрогранул. Равномерно распределенные утяжелители способствуют выработке гормонов серотонина, дофамина и эндорфинов, которые снимают стресс с организма. В результате вы быстрее засыпаете, а ночью давление по всему телу помогает меньше переворачиваться.

Вazaar.ru

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