8 самых распространенных пищевых аллергенов

Пищевая аллергия - это состояние, когда определенные продукты вызывают аномальный ответ иммунитета. То есть организм классифицирует некоторые белки в пище как вредные и предпринимает ряд защитных мер. Симптомы могут проявиться как в течение нескольких минут, так и в ближайшие пару дней. Самые безопасные (но все равно очень неприятные) - это зуд и высыпания. Если реакция сильная, она может повлечь за собой гораздо более серьезные для организма последствия. Ниже мы расскажем о восьми самых сильных пищевых аллергенах. Важно понимать, что аллергическая реакция - явление индивидуальное и от продуктов из списка не надо отказываться, если ваш организм нормально на них реагирует.

1. Коровье молоко

Аллергия на молоко чаще встречается у маленьких детей, однако не все из них избавляются от нее по достижении взрослого возраста. Единственный способ лечения аллергии - это избегать продуктов, содержащих коровье молоко. Исключение - кефир. Дело в том, что лактоза (именно она является аллергеном) в процессе изготовления кефира распадается на другие вещества, которые уже не вызовут аллергической реакции. Кроме того, кефир обладает внушительным количеством полезных свойств - настоящий must-have вашего рациона.

2. Яйца

Второй по распространенности пищевой аллерген - это яйца, точнее яичный белок (в желтке потенциально опасных веществ практически нет). Проявляться аллергия может как в форме зуда, так и в более серьезных формах. Многочисленные исследования подтвердили, что в яйцах, добавленных в выпечку или в другие блюда, подвергающиеся длительной термической обработке, под воздействием температуры меняется структура белка и аллергенные компоненты разрушаются. Однако, если вы страдаете аллергией на яйца, лучше проконсультироваться с врачом, прежде чем съесть что-то подобное.

3. Орехи

Аллергия на орехи также одна из самых распространенных. Самые "опасные" орехи - это миндаль, кешью и макадамия. Аллерген, содержащийся в растительном ореховом белке, настолько сильный, что реакцию может вызвать даже очень маленькое количество продукта. Например, десерты или соусы, в которых орехов может содержаться буквально несколько граммов.

4. Арахис

Арахис вынесен в отдельный пункт, потому что это вовсе не орех и аллерген там совершенно другой. Поэтому у людей с аллергией на орехи арахис может не вызвать никакой реакции, и наоборот. Людям, страдающим от этой аллергии, тоже стоит избегать даже самого маленького количества этого продукта, потому что последствия могут быть самыми серьезными.

5. Морепродукты

Белки, содержащиеся в ракообразных и моллюсках, - сильный и очень распространенный аллерген. Если вы покрылись сыпью после съеденной на ужин пасты с морепродуктами, стоит обратить на это внимание. Аллергия на моллюсков интересна тем, что не всегда проявляется сразу, то есть если раньше вы спокойно питались креветками и мидиями, а тут вдруг почувствовали себя плохо, не оставляйте это без внимания. Обязательно обратитесь к аллергологу и сделайте специальный тест на выявление аллергии.

6. Пшеница

Пшеница тоже весьма опасный продукт для аллергиков. Не стоит путать аллергию на пшеницу с непереносимостью глютена. В первом случае достаточно будет отказаться только от пшеницы, а другие злаки с глютеном в составе не принесут организму никакого вреда. Людям, страдающим аллергией на пшеницу, стоит не только контролировать свой рацион, но и внимательно читать состав косметических средств: этот злак имеет множество полезных свойств и нередко используется в качестве ингредиента "уходовой" косметики.

7. Соя

Протеин, содержащийся в соевых бобах, нередко вызывает аллергические реакции. Этот вид аллергии больше характерен для детей, однако, как и в случае с молоком, не все ее перерастают. Единственный совет - внимательно следить за составом продуктов, которые вы покупаете, ведь соя нередко оказывается там, где мы совершенно не ожидаем ее увидеть.

8. Рыба

Подобно аллергии на морепродукты, аллергия на рыбу может проявиться в любом возрасте, поэтому стоит быть внимательными всегда. Как ни странно, рыба и моллюски содержат в себе абсолютно разные аллергены, и при наличии аллергии на одно вы зачастую можете спокойно есть другое.

Эти 8 аллергенов самые распространенные, но далеко не единственные. Среди часто встречающихся пищевых аллергенов также кунжут, персик, банан, авокадо, киви, маракуйя, чеснок и почти все цитрусовые. На самом деле стопроцентно гипоаллергенных продуктов не существует и аллергию может легко вызвать любой из них. Чтобы не бояться понапрасну и не подвергать свое здоровье лишним рискам, просто сделайте полный тест на аллергены у врача, чтобы точно знать, что можно, а от чего следует отказаться.

Вazaar.ru

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