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5 серьезных причин пропустить тренировку - ФОТО

Существует как минимум пять обстоятельств, при которых вы можете остаться дома без чувства вины.

Бывают случаи, когда тренировка представляет реальную опасность для здоровья. Вот несколько уважительных поводов не пойти в тренажерный зал:

Вы болеете

Специалисты считают, что во время болезни тренировки нужно отложить, отдавая предпочтение отдыху, сну и обильному питью. Эти меры необходимы, чтобы организм мог нормально восстановиться.

У вас начались критические дни

Первый день месячных - веская причина, чтобы отложить поход в спортзал. В решении дилеммы: идти или не идти на тренировку во время критических дней, необходимо ориентироваться на свое самочувствие. Если вас мучают сильные боли, обильные выделения и головокружения, от занятий спортом лучше воздержаться.

  

Вы получили травму

Прежде чем приступать к тренировкам после травмы, помните, что нельзя тренироваться через сильную боль. Сильная боль в поврежденном месте ясно сигнализирует о том, что напрягать его еще нельзя. В противном случае вы рискуете помешать восстановительным процессам и усугубить проблему.

Вы не выспались

Здоровый сон улучшает эффективность тренировок, а вот плохой, наоборот, уменьшает эффект от них. Кроме этого, невыспавшийся человек сильно рискует получить травму во время занятий спортом.

Вы пили алкоголь накануне тренировки

Алкоголь действует как мочегонное средство и способствует обезвоживанию, а физическая активность напрямую связана с выделением большого количества жидкости через пот. При наложении двух этих факторов выведение воды из организма происходит с невероятной скоростью, что гарантирует сильную дегидратацию и увеличение вязкости крови.

ivona.bigmir.net

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