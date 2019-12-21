Как укрепить иммунитет? - 6 советов - ФОТО

В Баку нет морозов, но это не значит, что симптомы простуды не могут появяться.

Мы расскажем о том, как избежать простуды в холодное время года:

№1. ВСЕМ СПАТЬ

Наш природный щит слабеет не столько из-за смены сезонов, а потому, что мы не бережем свой организм. Курение, частый недосып, алкоголь, неправильное питание, неблагоприятная экология, домашние скандалы по пустякам...

Например, плохой и непродолжительный сон приводит к замедлению реакции, нарушению ритмов сердца, депрессии и серьезному подрыву иммунитета. На фоне эпидемии гриппа вы добровольно записываете себя в группу риска. Старайтесь, по крайне мере, компенсировать недостаток сна в выходные - от души поваляйтесь в кровати в свободный день. Никто не сможет вас упрекнуть - вы укрепляете иммунитет!

№2. ЛЮБИТЕЛЯМ ПОЕСТЬ

Поговорим немного о правильном питании. Для защиты иммунитета ваш осенний рацион должен обязательно включать определенный набор микроэлементов. Первые в списке аминокислоты - белки (рыба, мясо, яйца, капуста, орехи, бобовые). Следом идет цинк, который участвует в синтезе гормонов тимуса - главной иммунной железы (морская рыба, печень, овсянка, сыры, фасоль). Cелен помогает вырабатывать антитела против инфекций (злаки, грибы, морепродукты), а йод - залог здоровой щитовидки (морская капуста, чеснок, помидоры, морковь, спаржа). Не лишний раз напомним про бифидобактерии, которые создают болезнетворную микрофлору (это все кисломолочные продукты). Приятная профилактическая альтернатива чаю и кофе - согревающие напитки на основе меда, лимона и имбиря.

№3. НА ПОЛНОМ ХОДУ

Если на утренние пробежки по мокрым дорожкам совсем не тянет, отличная альтернатива - пешие прогулки. Финские ученые утверждают, что 10-30 минут ходьбы на свежем воздухе четыре раза в неделю на 12% сокращает риск возникновения простудных заболеваний, приводят в норму кровяное давление и омолаживают сосуды. А если доведете количество пройденных шагов до рекомендованных 10 тысяч - прибавите к этому мощный приток "антистрессовых" эндорфинов и более выраженный укрепляющий эффект.

№4. КОНТРАСТНЫЙ ДУШ

Отлично закаляет иммунитет контрастный душ. Повторяйте эту последовательность около восьми минут. Организму необходимо дать возможность адаптироваться к процедуре. В течение месяца постепенно увеличивайте время в душе и делайте более резкие перепады температуры. Для бодрости духа - напевайте популярный хит.

№5. ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ

Состояние иммунитета во многом зависит и от вашего эмоционального фона. Китайцы верят в энергию ци - это та, которая связывает все во Вселенной, в том числе наше душевное и физическое здоровье. Особенно негативно отражаются на организме неконтролируемые эмоции, которые буквально нас разрушают. Несколько правил "эмоциональной гигиены": оборудуйте рабочее место так, чтобы вам было приятно здесь находиться; сделайте дела, которые давно откладывали; будьте настойчивы; определите главные жизненные цели и работайте над их воплощением. Или воспользуйтесь советом японских самураев: если не можешь решить проблему, прими ее как данность и перестань о ней думать.

№6. СМЕЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ

Благотворно влияет на иммунитет... смех! По крайней мере, если верить ученым из Университета Лома Линда, которые обнаружили, что хохот от души укрепляет организм почти на 29%. Находите больше поводов для радости: читайте анекдоты, смотрите "вирусные ролики", вешайте смешные картинки на холодильник. Осень - самое время для хороших шуток.

Н. Гасымова

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