Какие сладости не вредят фигуре?

Всем знакомо это чувство, когда катастрофически хочется сладкого. В эти моменты слабости кажется, что если сию минуту организм не получит дозу сахара, то быть беде. Эти ощущения возникают от нехватки углеводов и определенных пищевых привычек организма, однако бежать за шоколадкой совершенно необязательно. Наш организм "мыслит" другими категориями: ему неважно, получите вы углеводы из бисквитного торта или из фруктового салата. Рассказываем, где искать такой необходимый организму сахар с минимальным вредом для фигуры.

Фрукты и ягоды

Фрукты не только способны удовлетворить тягу к сладкому, они также богаты клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами. Например, в одной чашке клубники (примерно 150 г) содержится 3 грамма клетчатки и 94% суточной нормы витамина С. Фрукты и ягоды могут быть как самостоятельным перекусом, так и стать частью смузи или фруктового салата. Калорийность свежих фруктов сравнительно небольшая, но злоупотреблять ими все же не стоит. Держитесь подальше от бананов, винограда и красных яблок. В большом количестве фрукты могут вызвать аллергическую реакцию или просто не вписаться в суточную норму калорий, что неизбежно приведет к набору веса.

Сухофрукты

В процессе "высыхания" фрукты теряют только воду, в результате чего концентрация полезных веществ (а вместе с ними сахара и калорий) возрастает. Несмотря на то что сухофрукты не самая низкокалорийная еда, диетологи рекомендуют их как одну из лучших альтернатив сладкому: натурально и полезно для пищеварения. Главное - знать меру: не больше пары штук в день.

Полезное "мороженое"

Это вариант для тех, кто готов творчески подойти к замене привычных сладостей здоровыми альтернативами. Из фруктов и ягод можно приготовить несколько вариантов здорового десерта. Самое простое - фруктовый лед (просто замораживаем измельченные фрукты в формочках). Если вы хотите мороженое, максимально приближенное к "оригиналу", смешайте измельченные фрукты с обычным йогуртом, чтобы получить кремовую текстуру. Кстати, мороженое из замороженного банана сложно отличить от пломбира. Вариантов множество - все зависит от вашего воображения.

Орехи

Конечно, орехи не такие сладкие, как фрукты, зато помимо углеводов в них содержится большое количество витаминов, минералов, растительного белка и полезных жиров. Съешьте горсть кешью или миндаля вместо сникерса, и ваш организм скажет вам спасибо.

Сладкий картофель

Популярность батата растет в геометрической прогрессии. Его подают как самостоятельное блюдо, как гарнир и даже готовят из него десерты. Сладкий картофель содержит множество минералов, витамины, А и С, обладает высокой пищевой ценностью и сладким вкусом. Сделайте батат частью вашего обеда - он даст чувство насыщения на долгое время и удовлетворит потребность в сладком.

Bazaar.ru

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